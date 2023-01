Afrique: CHAN2022 - Algérie - Meziane " Nous sommes prêts pour passer en demi finale "

L'attaquant algérien, Abderrahmane Meziane a indiqué que lui et ses coéquipiers sont prêts pour le quart de finale du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN2022) face à la Côte d'Ivoire. Un match qui aura lieu demain à 16h00 GMT au stade Nelson Mandela (Alger).

Pour le joueur de l'USM d'Alger, ce match est le plus important durant ce tournoi pour les Verts " C'est l'heure de vérité, j'espère qu'on sera à la hauteur et on fera plaisir à notre peuple. Ça ne va pas être un match facile face à une bonne équipe ivoirienne qui pratique un beau football. En fait, à ce stade de la compétition, il n' y a pas de petites ou de grandes équipes.

Toutes les équipes se valent, le plus important , c'est qu'on soit à la hauteur le jour " J " et faire plaisir derrière à nos supporters ", a expliqué Meziane en conférence de presse d'avant- match animée, aujourd'hui au stade Nelson Mandela et d'ajouter " On espère être tueurs devant. Ils nous manquaient la dernière touche lors des précédents matchs, on fera en sorte d'y remédier face à la Côte d'Ivoire ".