Afrique: Bougherra "Nous sommes prêts pour le match contre la Côte d'Ivoire"

Le sélectionneur de l'Algérie, Madjid Bougherra, a exprimé un grand optimisme quant à la capacité de ses joueurs à vaincre la Côte d'Ivoire. Les deux équipes sont opposées en quarts de finale du Championnat d'Afrique des Nations TotalEnergies 2022.

Les Fennecs, qui ont pris la tête du Groupe A avec le maximum de points, tenteront de se qualifier pour le dernier carré.

S'exprimant lors de la conférence de presse d'avant-match, jeudi au stade Nelson Mandela de Baraki, Bougherra a déclaré : "Tout d'abord, je présente mes condoléances à la famille du joueur du club algérien Amizour qui est décédé ainsi qu'à la famille du vice-président de la Fédération mauritanienne de football"

"Concernant le match de la Côte d'Ivoire, ce sera une belle confrontation et ce sera un match final. C'est un match décisif pour nous pour progresser dans le tournoi et ce sera difficile pour les deux équipes qui ont un niveau élevé. Je pense que l'équipe qui gagnera le match deviendra un candidat pour éventuellement gagner la finale."

Le tacticien algérien a fait le point sur les blessures dans son camp et a déclaré : "Le défenseur Ayoub Abdellaoui qui était blessé est maintenant de retour dans le groupe, mais Chouaib Debbih reste en soin."

Bougherra a également remercié les fans qui sont venus au stade par milliers et ceux qui les soutiennent depuis le monde entier et a admis que leur soutien a joué un rôle très important pour les motiver avant, pendant et après les matchs.

"Je remercie les supporters qui remplissent les stades des heures avant le match, ce qui n'arrive qu'en Algérie d'autant plus que tous les billets sont vendus en cinq heures seulement. Nous les remercions pour l'enthousiasme qu'ils donnent à nos joueurs d'autant plus que nous jouerons vendredi. Les supporters doivent motiver les joueurs d'une manière toujours positive car nous représentons une seule nation, et travaillons ouvertement sur le terrain pour être au niveau", a expliqué Bougherra avec une profonde émotion.

Bougherra a répondu à la question de savoir si le climat jouera un rôle important dans le match pour son équipe, contrairement à la Côte d'Ivoire, d'autant plus que l'Algérie est habituée à jouer dans le froid à cette période, "Nous appartenons aussi à l'Afrique. C'est vrai que les Maghrébins sont habitués à ce climat un peu froid, mais en quart de finale du CHAN, tous les joueurs veulent montrer leurs capacités pour les clubs européens et leur équipe première, donc le temps n'a pas d'incidence. Les Ivoiriens sont déterminés à gagner les matchs décisifs".

Bougherra, qui a été capitaine de l'Algérie lors de la Coupe du monde 2014 a expliqué comment son équipe gère la pression sur ses joueurs avant le match : "Nous jouons dans notre pays et devant notre peuple. Comme je l'ai dit aux joueurs, ils doivent jouer sans pression, et le peuple doit être heureux.

Ce sont des matches difficiles et ils doivent faire mieux que ce qu'ils ont offert précédemment. La pression fait partie intégrante de la vie quotidienne des joueurs et, en tant qu'entraîneur, j'y suis habitué. Nos joueurs doivent être positifs.

J'ai senti que nos joueurs sont de plus en plus concentrés, à l'aise et rassurés. J'espère qu'ils sauront gérer la pression de manière positive pour servir leurs intérêts. Pour les joueurs en Algérie, quand ils mouillent le maillot, cela signifie qu'il n'y a pas de pression."

Le coach algérien a confirmé que ses joueurs sont prêts pour le match décisif et qu'ils se préparent également pour la séance de tirs au but.

"Les joueurs de la Côte d'Ivoire ont une discipline tactique et une bonne organisation. Nous les respectons et nous avons besoin de ce match qui sera une confrontation de référence pour nous. C'est un match comme une finale et nous n'avons aucune crainte. Les joueurs sont motivés pour aller loin dans le tournoi et sont prêts à livrer la marchandise. Je leur ai dit que si vous êtes bons, nous n'aurons peur de personne".

L'arrière droit algérien Abderrahamane Meziane a déclaré à la presse : "Nous avons d'abord pitié du joueur algérien, Ittihad Amizour. L'heure de la vérité a sonné. Nous devons être au même niveau contre la Côte d'Ivoire et rendre le peuple algérien heureux. Nous sommes en quart de finale et il n'y a pas de petite ou de grande équipe. Celui qui fera une erreur en paiera le prix, et si Dieu le veut, nous serons au niveau requis.

Nous nous sommes qualifiés pour les quarts de finale, et c'est un match comme une finale. Nous jouons toujours nos matchs comme une finale et nous savons ce qui nous attend. Au sein du groupe, nous parlons entre nous en tant que joueurs et avec les entraîneurs sur les matchs, et nous prenons toujours la pression de manière positive, et nous espérons être à un bon niveau."

L'Algérie affronte la Côte d'Ivoire vendredi au stade Nelson Mandela à 16h GMT