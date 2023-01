Afrique: Bucuane Manuel - " Le football africain progresse à grands pas "

La légende mozambicaine, Manuel " Tico-Tico " Bucuane, estime que le récent succès du Maroc à la Coupe du monde de la FIFA au Qatar est la preuve que le football africain fait des progrès significatifs et se rapproche de la vision du président de la CAF, le Dr Patrice Motsepe, qui veut que le football africain soit compétitif au niveau mondial.

L'ancien attaquant du Jomo Cosmos s'est entretenu avec CAFOnline depuis Constantine, au nord-est de l'Algérie, où il fait partie des légendes du football africain qui ont été incluses dans l'équipe de commentateurs du Championnat d'Afrique des Nations TotalEnergies (CHAN), composée d'experts qui couvrent le tournoi en cours, qui en est maintenant à la phase passionnante des matches à élimination directe.

Après une carrière couronnée de succès, dont trois participations à la Coupe d'Afrique des Nations avec les Mambas, la légende de 49 ans a salué les efforts continus de la CAF pour faire progresser le football africain à travers ses diverses compétitions et projets.

" Je pense que la CAF a fait un travail exceptionnel ces derniers temps pour amener le football africain vers de nouveaux sommets. La qualité des compétitions est excellente à la télévision et de plus en plus de gens suivent le football africain. Bien sûr, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais il faut rendre à César ce qui est à César ", a déclaré Bucuane.

Affectueusement connue sous le nom de " Tico-Tico ", la légende mozambicaine a encouragé l'Afrique à s'inspirer du récent succès du Maroc au Qatar, demi-finaliste de la Coupe du monde.

" Nous venons de voir le Maroc entrer dans l'histoire du football. Peut-être que lors de la prochaine Coupe du monde, nous pourrions voir plus d'équipes africaines réussir et même aller jusqu'au bout. Tout est possible si nous croyons vraiment en nous-mêmes et au fort potentiel que nous avons en tant qu'Africains. Nous devons simplement mettre au point notre tactique et ne pas avoir peur ", poursuit-il.

Deuxième meilleur buteur du Mozambique après Domingues Pelembe, Bucuane continue de servir le football africain par le biais de son académie qui l'a fondée au pays.

" Cela me permet de rester très actif et, bien sûr, d'encourager les jeunes talents du football dans mon pays. Je joue aussi régulièrement au football le week-end avec des vétérans. Il est important que nous continuions à servir d'exemple aux jeunes qui nous admirent, même à la retraite ", admet-il.

Les Mambas sont récemment entrés dans l'histoire du Championnat d'Afrique des Nations TotalEnergies en se qualifiant pour les phases à élimination directe de la compétition, une première pour la nation d'Afrique australe dans une compétition officielle de la CAF, ce dont Bucuane est fier.

" Ils ont travaillé très dur pour arriver à ce stade et je dois les féliciter. Ils sont arrivés en Algérie au moins 10 jours avant le tournoi et cela s'est vu. Je pense qu'ils sont la surprise du tournoi, tout comme Madagascar. Mais à ce niveau, il n'y a pas d'équipe favorite. C'est une grande réussite pour le pays, et je suis fier d'en avoir été témoin. Personne ne s'attendait à ce que le Mozambique aille aussi loin, et je crois qu'il peut aller encore plus loin", s'exclame-t-il.

Le Mozambique affrontera Madagascar, le samedi 28 janvier à Constantine.

Dans ses remarques finales à CAFOnline, Bucuane n'a pas tari d'éloges sur le niveau du football en Algérie et a déclaré que la compétition est une excellente plateforme pour présenter les jeunes talents africains au monde entier.

" Le niveau a été vraiment bon, en tenant compte du fait que ces joueurs jouent localement. La plupart des équipes ont des jeunes, ce qui est une bonne chose car c'est une excellente plateforme pour les exposer à l'espace international. Certaines équipes ont eu un peu de mal, mais dans l'ensemble, c'était un grand tournoi ", a conclu la légende mozambicaine.