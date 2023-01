Algérie: Le Premier ministre inaugure la cérémonie de célébration de la Journée internationale de la Douane

Le Premier ministre M. Aïmene Benabderrahmane, a présidé jeudi à Alger, la cérémonie de célébration de la Journée internationale de la douane (JID) en présence de membres du gouvernement, de cadres du secteur des Douanes et de cadres supérieurs de l'Etat.

Avant le début de la cérémonie qui se tient au Centre international des conférences, Abdelatif Rahal, sous le thème "Prise en charge de la nouvelle génération, promotion de la culture d'échange des connaissances et consolidation de la fierté de la profession douanière", le Premier ministre a visité une exposition dédiée aux Douanes algériennes, montrant des images, des équipements, et des documents mettant en exergue l'histoire et les activités de ce corps constitué.

Lors de cette visite, le Premier ministre a donné une série d'orientations relatives à la bonne exécution des futurs projets de la Direction générale des Douanes algériennes (DGDA).

Le programme de cette cérémonie prévoit le lancement des essais relatifs au nouveau système informatique des Douanes, des exposés sur les réalisations et les perspectives de l'activité des services des Douanes algériennes et le bilan annuel (2022) ainsi que l'activité sur le terrain des équipes douanières opérationnelles outre le bilan de la lutte contre le trafic et la contrebande.