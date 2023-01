Burkina Faso : Coopération - Le Japon offre près de 3 200 tonnes de riz

Cette source ajoute que cette aide en nature, non remboursable, dénommée KR (Kennedy Round) rassemblée au titre de l’année fiscale 2021, est d’une quantité de 3 196 tonnes de riz en sacs de 30 kg, estimée à plus de 2,5 milliards Fcfa.

« Ce don, un symbole de solidarité, vient à point nommé car il intervient à un moment où le Burkina Faso ne produit que 48% de ses besoins en riz, mais aussi, dans le contexte sécuritaire lié au déplacement massif des personnes », a déclaré l’Ambassadeur du Japon au Burkina Faso.

Kato Masaaki s’exprimait mardi à Ouagadougou, à l’occasion de la remise officielle de riz du gouvernement japonais aux Burkinabè.

Cette aide alimentaire a pour objectif d’apporter un soutien aux personnes vulnérables, à travers la distribution gratuite d’un tiers (1/3) du don par le biais des services du ministère en charge de l’action humanitaire.

Les deux tiers (2/3) seront monétisés par la Société nationale de gestion de stock de sécurité alimentaire (SONAGESS) afin de constituer un fonds de contrepartie pour servir à financer les projets de développement.

Le ministre de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, Denis Ouédraogo, a affirmé que l’aide alimentaire japonaise va contribuer à combler le déficit céréalier que connait le pays et servir de support pour les interventions du gouvernement en matière de sécurité alimentaire et de lutte contre la faim.

Il a en effet indiqué que les résultats prévisionnels de la campagne 2022/2023 à l’issue des travaux du comité de prévision sur la sécurité alimentaire font ressortir un taux de couverture des besoins céréaliers de 96%.

« Ce don devrait aussi permettre de prendre en charge, les besoins alimentaires non couverts des personnes déplacées internes et des populations issues des couches vulnérables et défavorisées », a-t-il souligné.

Le ministre Ouédraogo a salué ce don qui intervient dans un contexte de déficit céréalier constaté à la suite de la dernière campagne agricole.