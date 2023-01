Ile Maurice: Présidence du Bar Council - Les cinq candidats placent les jeunes avocats au cœur de leur mandat

À J-1 de l'assemblée générale de la Mauritius Bar Association (MBA), les noms des candidats qui brigueront le siège de président du "board" du Bar Council sont déjà connus. Il s'agit de Mes Chetan Baboolall, Priscilla Balgobin-Bhoyrul, Jacques Tsang Mang Kin, Poonum Sookun-Teeluckdharry et Anoup Goodary. Le futur élu succédera au président actuel, Me Yatin Varma, qui a assuré deux mandats consécutifs. Si 11 avocats ont postulé pour siéger au conseil de l'ordre des avocats - en l'occurrence Mes Bishan Ramdenee, Roobesh Ramanjooloo, Carolyn Desvaux de Marigny, Shafik Cassim Jeehan, Nikhil Boolell, Akil Bissessur, Natasha Behary Paray, Harry Bansropun, Sharma Bandhu, Quayyam Annowar et Anoup Goodary - seulement six membres composeront le "board".

Zoom sur les candidats

Me Chetan Baboolall

Avocat connu pour son expertise dans les procès au criminel, il avait représenté, en 2016, Bruno Casimir, accusé de transport de drogue, aux assises dans l'affaire Gro Dereck. Détenteur d'un LLM en "criminal litigation", Me Chetan Baboollal, qui a commencé à pratiquer depuis 2005, avait représenté aussi les frères Dardenne, arrêtés pour agression. S'il est élu président du Bar Council, il sera la "vocal voice on your behalf", dit-il. "On a besoin d'un candidat qui agirait comme le porte-parole des jeunes car il ne faut pas oublier que ces new callees ou juniors, surtout pendant ces trois années de Covid-19, font face à pas mal de défis. La question n'est pas de pouvoir décrocher plus de clients mais plutôt de pouvoir s'orienter vers une nouvelle avenue ou juridiction afin de bien mener son travail et de trouver un juste équilibre pour s'adapter à la profession légale, car il ne faut pas oublier que le barreau compte désormais un millier d'avocats", confie Me Baboolall à l'express.

Me Priscilla Balgobin-Bhoyrul

Issue d'une famille qui exerce dans la profession juridique, Me Priscilla Balgobin-Bhoyrul, qui compte pratiquement 24 années d'expérience au barreau, est connue pour son travail bien fait, avec une préparation assidue avant de se rendre en cour pour les procès. Elle a une vision pour aider les jeunes avocats ou même les seniors si le poste de présidente lui revient.

Elle estime que la mise sur pied d'un sous-comité du barreau permettrait de venir avec des suggestions au conseil et fournirait un soutien aux membres qui en ont besoin. "J'ai été témoin et j'ai moi-même vécu de nombreux défis dans l'exercice de nos fonctions et en particulier, par les plus jeunes membres du barreau. J'aimerais avoir un comité de sages composé des seniors qui acceptent d'être consultés sur des questions critiques liées à la profession, de donner des conseils et de socialiser avec les plus jeunes membres du barreau lors d'événements organisés à cette fin par le conseil. Les mots-clés ici sont l'inclusivité et le mentorat des plus jeunes membres du barreau", précise l'avocate.

Me Anoup Goodary

Me Anoup Goodary, qui fait partie du groupe "Avengers", était celui qui avait fait éclater l'affaire David Gaïqui en dénonçant la police à travers la publication de photos de ce dernier nu et menotté. Modeste de nature, l'avocat, nanti d'une belle éloquence et qui pratique le yoga, avait filé un coup de main à ses confrères dans l'affaire Kistnen. "Je me définis comme un social reformer, comme le Mahatma Gandhi", avait dit l'homme de loi, qui a étudié au Royaume-Uni, un jour, à l'express. "Mon objectif premier, en cas d'élection, sera de promouvoir les objectifs de la Mauritius Bar Association Act. Parmi ces objectifs, safeguard, maintenance and promotion des membres ou encore, s'assurer de l'indépendance des avocats. Cela permettra aux jeunes avocats de faire leur travail correctement et au final, c'est le public qui en bénéficiera. Ce qui changera aussi est l'approche. Ce ne sera pas plus répressive, mais supportive. Si je prends mon exemple, j'ai déjà eu une reprimand et une severe reprimand. Sa népli pou éna. Je vais m'assurer qu'il y aura la justice au lieu les punitions."

L'homme d'une quarantaine d'années et qui n'a pas froid aux yeux avait également posté sur les réseaux sociaux les noms des officiers de la Criminal Investigation Division de Terre-Rouge qui auraient torturé son client Krishna Seetul. Il était aussi aux côtés de Me Teeluckdharry lors de la perquisition effectuée chez la compagne de Bruneau Laurette.

Me Jacques Tsang Mang Kin

Élu président en 2017 à la MBA, Me Jacques Tsang Mang Kin se distingue de par son franc-parler, son intelligence, ses plaidoiries incontestables lors des audiences en cour et son charisme. "Nous sommes des hommes de loi en robe qui connaissent la moralité, la légalité et l'éthique. Le Bar Council est appelé à maintenir le standard et pour pouvoir assumer ses responsabilités, il faut être fearless quoi que nous devions avoir la conscience tranquille avant de dormir bien sûr", dit l'avocat qui compte 40 ans dans la profession juridique. "J'ai traversé beaucoup d'épreuves durant ma carrière. Ce qui m'a donné de la maturité et être avocat n'est pas tout simplement porter sa toge et dire qu'on a bien réussi. Il faut savoir être à l'écoute des gens qui sont dans la misère, aider les membres et les jeunes. Il ne faut pas oublier le sacrifice des parents de ces jeunes qui affrontent beaucoup de difficultés. Du coup, il faut avoir un programme d'encadrement."

Me Poonum Sookun-Teeluckdharry

Elle a déjà été membre du conseil de l'ordre des avocats en 2021. Ancienne élève du Queen Elizabeth College, l'avocate, qui compte 23 ans d'expérience au barreau, avait étudié au King's College of London avant d'être lauréate du Bar Vocational Course en 1998. Ayant établi une réputation bien avant les audiences lors de l'enquête judiciaire en cour de Mapou pour faire la lumière sur la mort de Ramdhany, décédé dans une cellule policière dans l'affaire Roches-Noires, Me Poonum Sookun-Teeluckdharry a travaillé aux côtés de Me Michael Sullivan, King's Counsel, dans une affaire de réclamation de £ 50 millions et de $150 millions respectivement. "Je mise plus pour une unité et confrérie de tous les membres du barreau qui est un peu fragmenté et des tea breaks avec des juges retraités qui permettraient aux jeunes d'avoir une meilleure interaction et communication." Pour elle, l'inclusion des juniors et des new callees devrait se faire.