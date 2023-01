Algérie: Communication institutionnelle - La relance du développement global nécessite un accompagnement professionnel

BEJAIA — Le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, a indiqué, jeudi à Bejaia, que la réussite de la relance du développement global nécessitait un accompagnement professionnel, notamment dans la communication institutionnelle.

Intervenant au lancement de la 3e édition de la formation autour de la communication institutionnelle, organisée au centre de recherche de langue et culture amazighes de l'Université Abderrahmane-Mira, M. Bouslimani a souligné que son département a fait de la formation, "un axe central de sa politique, pour, d'une part, élever le niveau des professionnels des médias et d'autre part, instaurer une dynamique à même de contribuer à la réussite de la relance du développement global".

Il a précisé que cela "exige un accompagnement professionnel, notamment en terme de communication institutionnelle et de proximité".

Bouslimani a évoqué, dans ce contexte, certaines actions de son département, notamment les projets législatifs en rapport avec le sujet, dont la loi organique de l'information, la loi sur l'audiovisuel, et la loi sur la presse écrite et la presse électronique, toutes déposées pour examen au niveau du Parlement.

Le ministre a tenu également à souligner les actions relatives à la modernisation du secteur, "doté désormais d'équipements de pointe et dont les résultats et l'impact ont été vérifiés à l'occasion du déroulement de certains événements d'importance dans notre pays, notamment le Championnat d'Afrique des nations (CHAN), le Sommet arabe et les Jeux méditerranéens", a-t-il dit.

Par ailleurs, M. Bouslimani a affirmé que son département s'attelait à "renforcer la presse régionale et locale, notamment dans le but de concrétiser le droit du citoyen à l'information fiable et l'instauration de rapports de confiance et de complémentarité avec l'administration afin de contribuer à l'effort national de construction de la nouvelle Algérie".

Des journalistes et des chargés de la communication (attachés de presse) de six wilayas, en l'occurrence, Bejaia, Tizi-Ouzou, Jijel, Bouira ,Bordj-Bou-Arredj et M'sila, participent a la 3e édition de la formation sur la communication institutionnelle, programmée en deux jours et qui va se dérouler sous forme de communications académiques et d'ateliers thématiques.