Cote d'Ivoire: Ena/Reconnaissance du mérite - Traoré Salamata célébrée par le Renamci

Appelée à faire valoir ses droits à la retraite, la directrice générale honoraire de l'École nationale d'administration, Traoré Salamata, a été célébrée le samedi 21 janvier 2023 par le Réseau des énarques musulmans de Côte d'Ivoire (Renamci).

Qui a tenu à lui rendre un hommage mérité pour ses 26 années de service et pour toutes ses actions en faveur de l'administration ivoirienne.

C'était lors de la tribune " Le parcours inspirant ", au cours de laquelle, elle a donné quelques secrets de réussite pour une longévité de carrière. A cet effet, un trophée spécial et le Saint Coran lui ont été offerts, pour le couronnement de sa carrière et pour avoir entrepris plusieurs réformes dans la modernisation de l'Ena. A son tour, elle a invité les énarques du Renamci à éviter les erreurs commises et à capitaliser les différents acquis légués.

Pour Soumbounou Alioune, président dudit réseau, Traoré Salamata est une source intarissable d'inspiration. " J'ai eu personnellement l'insigne honneur de m'abreuver à la source de sa sagesse depuis qu'Allah m'a permis de faire sa connaissance en 1999. Si l'on me demandait aujourd'hui de choisir une expression unique pour résumer la somme des valeurs qu'elle représente pour moi, je ne saurais en exprimer une bien meilleure qu'en disant " res non verba " (Ndlr : la devise de l'Ena qui signifie : des réalités et non des mots, des actes et non des paroles. Autrement dit, les actes valent mieux que les discours. Je pense que votre style de management devrait être enseigné dans les hautes écoles de management et d'organisation ", a déclaré le président du Réseau.

Plusieurs témoignages ont suivi, dont celui de Soro Gninagafol, directeur général de la Fonction publique.

Faut-il le souligner, le parcours inspirant vise à favoriser l'émergence des cadres musulmans leaders, capables d'assumer des responsabilités communautaires et d'influencer positivement la société.