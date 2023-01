Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 27 Janvier 2023

Mali : Justice- Un malien condamné à mort pour le meurtre de 3 Casques bleus en 2019

Un tribunal malien a condamné à mort un homme, qu'il n'a pas nommé, pour le meurtre en 2019 de trois Casques bleus guinéens dans le sud du pays, a indiqué mercredi la mission de l'Onu au Mali. Le tribunal de Bamako a reconnu l'accusé coupable d'actes de terrorisme, d'association de malfaiteurs, de meurtre, de vol qualifié et de possession illégale d'armes à feu, a indiqué la mission dans un communiqué. L'attaque, le 22 février 2019, de cinq Casques bleus sur la route de Siby (44 km au sud-ouest de Bamako) avait fait trois morts. (Source : Euronews)

Côte d’Ivoire : Epidémie de méningite- 5 morts dans le Nord -Est.

Une épidémie de méningite a causé le décès de cinq enfants dans la localité de Djadoubango dans le département de Tanda (349 km au Nord-Est), a appris l’agence de presse Top News Africa, mercredi, de sources officielles. Selon Pr Bénié Bi Vroh Joseph, Directeur général de l’Institut national d’hygiène publique (Inhp), parmi les cinq décès, « les résultats de l’analyse des échantillons ont montré un cas de méningite à pneumocoque, trois cas de Td positifs, qui est évocateur du paludisme et un cas dont on ignore encore l’origine », a-t-il expliqué à la presse. A en croire Pr Bénié, 15 enfants hospitalisés à l’Hôpital Général de Tanda présentent (Source : abidjan.net)

Sénégal : Climat- Dakar promeut des parcs industriels durables

Le projet « Initiative Villes Durables pour le Sénégal » a permis d'éviter l'émission de plus de 35 000 tonnes équivalent CO2 dans le parc industriel de Diamniadio (Ouest). Diamniadio, la nouvelle ville en construction à la périphérie de la capitale sénégalaise, veut assumer son statut de ville du futur. Le Bureau de mise à niveau (Bmn) en partenariat avec l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel accompagne les entreprises installées dans le parc industriel de la cité à promouvoir les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique et la gestion intégrée des déchets grâce à l'Initiative Villes Durables pour le Sénégal. « Pour exécuter ce projet déroulé depuis 2018, le Bureau de mise à niveau a approuvé des investissements de l'ordre de 1,7 milliards de Fcfa dont 700 millions ont été déjà octroyés à 16 entreprises. Ces fonds leur ont permis d'acquérir des systèmes de production d'énergie solaire, mais également à mettre en place des systèmes d'efficacité énergétique », a déclaré la Directrice générale du Bmn, Fatou Dyana Ba. (Source : Apa)

Guinée : Maison centrale - Tichou a rencontré Toumba Diakité…en prison

L’artiste nigérienne Tichou a rencontré le commandant Aboubacar Diakité dit Toumba à la maison centrale de Conakry. La chanteuse a été reçue en prison par l’ancien aide de camp de Dadis Camara. « Elle est venue à la maison centrale, Toumba l’a reçue. Et, il m’en a parlé d’ailleurs. Ils se sont vus, ça s’est bien passé », a confié à Africaguinee.com, maitre Lanciné Sylla, un des avocats de Toumba Diakité. La jeune artiste nigérienne a déclaré via les réseaux sociaux son amour vis-à-vis de Toumba Diakité, accusé dans le dossier du massacre du 28 septembre 2009. Tichou a même dédié une chanson à ce béret rouge. Elle est d’ailleurs venue spécialement en Guinée pour le voir. Le papa de Toumba Diakité qui s’est confié à Africaguinee.com a indiqué qu’il ne ferait pas d’objection si son fils manifeste le désir d’épouser la jeune nigérienne. (Source : africaguinee.com)

Niger : Soutien à l’investissement- Belle moisson du Fongip à Niamey

Le Fonds de garantie des investissements prioritaires (Fongip) du Sénégal a obtenu une ligne de garantie de portefeuille de 15 milliards Cfa du Fonds de Solidarité Africain (Fsa). Trois mois après la signature d'un accord-cadre entre le Fonds de Solidarité Africain (Fsa) et le Fonds de garantie des investissements Prioritaires (Fongip), les deux entités ont signé, ce jeudi 26 janvier à Niamey au siège du Fsa, une convention d'une ligne de garantie de 15 milliards Cfa. Cette ligne de garantie va être exécutée en co-garantie (Fongip/Fsa) et en garantie seule du Fsa. Elle donnera à l'institution sénégalaise les moyens d'intervenir : en couverture dans des secteurs d'activités initialement exclus de son champ d'intervention, mais qui sont éligibles aux critères du Fsa.« En acceptant d'allouer, dans un premier temps, au Fongip une ligne de garantie de portefeuille de quinze milliards (15.000.000.000) de Francs Cfa destinée à l'accompagnement des grandes entreprises et Pme/Pmi sénégalaises, le Fsa compte jouer sa partition dans la relance de l'économie sénégalaise », s'est réjoui Thérèse Faye Diouf, l'Administrateur Général du Fongip. (Source : Apa)

Congo Brazza : Protection de la faune- Deux présumés délinquants fauniques face à la justice

L’audience du lundi 23 janvier 2023 consacrée aux réquisitions et plaidoiries a été finalement renvoyée au lundi 6 février 2023. Une audience portant sur une affaire liée au trafic d’ivoire était prévue, lundi 23 janvier 2023, au Tribunal de grande instance de Brazzaville. Deux présumés délinquants fauniques y répondent de leurs actes devant la justice. Il s’agit deux individus dont l’un avait été interpellé le 11 octobre 2021, à Brazzaville, par les agents du service des eaux et forêts, en synergie avec les éléments de la police. Interpellation faisant suite à la découverte, au poste de contrôle de Mbouambé-Léfini, d’une glacière contenant cinq morceaux d’ivoire et trois queues d’éléphants dans un véhicule en provenance de Makoua. L’autre présumé trafiquant serait l’expéditeur de ce colis. Les actes commis par les présumés délinquants de faune sauvage ne peuvent demeurer impunis. En République du Congo, l’éléphant fait partie des espèces animales intégralement protégées. (Source : journal de Brazza)

Rdc : Fusillade d’un avion de la Rdc- L’Onu demande une enquête

L’Envoyé spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs appelle la République démocratique du Congo et le Rwanda à faire preuve de retenue. Huang Xia a exprimé jeudi sa profonde préoccupation concernant les rapports d’un incident impliquant un avion militaire des Forces armées de la République démocratique du Congo (Fardc), le 24 janvier 2023, dans la zone frontalière avec le Rwanda. Le mécanisme conjoint de vérification élargi (Mcve) de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (Cirgl) et d’autres instruments régionaux peuvent aider à établir les faits entourant cet incident et à dissiper tout malentendu. (Source : journal du Mali)

Cameroun : Droits de l’homme- Amnesty demande la libération de 23 manifestants

Au Cameroun, des personnes arrêtées pour avoir participé à des manifestations de l'opposition en septembre 2020 sont toujours en détention. Amnesty International « regrette » cette situation. Dans un communiqué parvenu à Apa, l'organisation de défense des droits humains affirme que la demande de libérer 23 personnes arrêtées durant les manifestations de septembre 2020 dans la capitale économique Douala a été rejetée par la justice camerounaise. « Nous sommes profondément déçus que le caractère arbitraire de la détention de ces manifestants n'ait pas été reconnu. Arrêter des personnes et les incarcérer au seul motif qu'elles ont exercé leurs droits à la liberté d'expression et de réunion pacifique est clairement arbitraire, et ne respecte pas les obligations du Cameroun en vertu du droit international des droits humains », a déploré Samira Daoud, directrice du bureau régional d'Amnesty International pour l'Afrique de l'ouest et du centre. (Source : Apa)

Centrafrique : Marché monétaire - Bangui veut lever 35 milliards de Fcfa au premier trimestre 2023

Moins active sur ce marché, la République centrafricaine (Rcfa) va tenter de mobiliser 35 milliards de Fcfa au premier trimestre 2023 auprès des investisseurs de la région. La première sortie du pays pour le compte de l’exercice en cours est prévue pour le 30 janvier prochain, avec une levée de 12,5 milliards de Fcfa en Obligations du trésor assimilables (Ota) pour une maturité de 3 ans. Une opération similaire aura lieu le 20 février 2023 mais cette fois si sur 4 ans de maturité. La dernière est projetée pour le 20 mars. Il s’agit d’une opération de 10 milliards de F en Bons du trésor assimilables (Bta) 52 semaines de maturité. (Source :abangui.com)