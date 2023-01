Afrique de l'Est: Le Soudan et l'Éthiopie tiennent une session de pourparlers conjoints

Khartoum — Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire (CST), Général Abdel-Fattah Al-Burhan, a souligné la nécessité de renforcer la coopération et la coordination conjointe entre le Soudan et l'Éthiopie sur les questions bilatérales, régionales et internationales, affirmant lors de la session des entretiens conjoints entre les parties Soudanaise et Ethiopienne au Palais Républicain aujourd'hui que le Soudan et l'Éthiopie sont d'accord sur toutes les questions du barrage de la Renaissance.

En ce qui concerne la question des frontières entre les deux pays, le Président du Conseil de Souveraineté a affirmé que les documents, les mécanismes techniques et le dialogue représentent la référence de base à cet égard, soulignant que l'expérience de la paix dans la région de Tigré est honorable et soutient la stabilité en Éthiopie.

Al-Burhan a informé le Premier Ministre Ethiopien sur les développements de la situation politique dans le pays et les efforts déployés pour surmonter la crise politique actuelle.

Pour sa part, le Premier Ministre Ethiopien Abiy Ahmed a expliqué que le but de cette visite est de montrer la solidarité avec le Soudan et de se tenir à son côté à cette étape importante de son processus politique.

Il a dit que le Soudan et l'Éthiopie jouissent de tous les éléments de développement et de prospérité représentés dans l'eau, la terre et les ressources humaines, et qu'en tant qu'États et gouvernements, doivent préserver les relations historiques entre les deux pays, soulignant l'importance de bénéficier de l'expérience de la guerre dans les deux pays et de recourir au dialogue sur toutes les questions internes.

Abiy Ahmed a souligné que le barrage de la Renaissance ne causera aucun préjudice au Soudan, mais lui sera bénéfique dans le domaine de l'électricité.

Concernant la question des frontières, le Premier Ministre Ethiopien a déclaré qu'il s'agit d'une vieille question qui doit être référée aux documents pour la résoudre.

Concernant ses rencontres avec les partis politiques, Abiy Ahmed a affirmé qu'il ne présentera pas de nouvelles propositions et qu'il a confiance en capacité des Soudanais à traiter leurs questions politiques.

Le Premier Ministre Ethiopien a informé le Président du Conseil de Souveraineté de la situation générale en Éthiopie.