Congo-Brazzaville: Dialogue public-privé - Rapprocher davantage la douane congolaise des opérateurs économiques

L'engagement d'instituer un cadre de concertation entre les deux parties a été pris par le directeur général des douanes et des droits indirects, Guénolé Mbongo Koumou, le 26 janvier à Brazzaville, lors de la célébration de la Journée internationale de la douane.

Ce comité consultatif douane-entreprises devra favoriser le dialogue sur les préoccupations du secteur privé national.

La douane congolaise poursuit ses réformes et son processus de modernisation, afin de continuer à réaliser de meilleures performances dans la collecte des recettes de l'État. L'amélioration des performances douanières nécessite, d'après le directeur général, la formation de nouveaux cadres, le renforcement des capacités des douaniers et la collaboration intergénérationnelle par le partage des expériences entre les anciens et les nouveaux douaniers.

Mais en tant qu'administration publique, la douane congolaise entend jouer sa partition dans le développement économique du pays et dans l'essor du secteur privé national. Les principales réformes engagées au cours de ces dernières années concernent la simplification des formalités de dédouanement et l'élimination de la lenteur administrative grâce à l'automatisation numérique. En simplifiant les formalités douanières, l'intervention des services douaniers est désormais axée sur l'analyse des risques et la lutte contre la fraude douanière.

Le processus de modernisation des services douaniers déjà amorcé va transformer de manière durable les habitudes de travail ainsi que les relations entre l'administration et les opérateurs économiques. " À cette fin, les administrations douanières doivent accroître leur visibilité, non seulement auprès de leurs partenaires naturels que sont les opérateurs économiques, mais aussi auprès de ceux qui sont moins familiers avec ses multiples missions et moins conscients des défis qu'elle doit relever et des contraintes qu'elle doit gérer ", a déclaré Guénolé Mbongo Koumou, réaffirmant la volonté de l'État de sécuriser l'économie nationale, de créer les conditions de l'attractivité du pays et d'améliorer la chaîne logistique.

Le directeur général des douanes et droits indirects a, en effet, réuni les principaux syndicats patronaux pour leur annoncer sa vision de mettre en place le comité consultatif. Cet organe technique est censé réunir trimestriellement autour d'une table les représentants des organisations patronales à l'instar d'Uni Congo, du Collectif des opérateurs économiques du Congo, de la Confédération générale du patronat du Congo (Cogepaco), l'Union patronale et interprofessionnelle du Congo (Unoc)... Tout comme le responsable de la Cogepaco, le président de l'Unoc, Jean Daniel Ovaga, a invité le directeur général des douanes à transformer en acte les engagements pris.

Précisons que l'édition 2023 de la Journée internationale de la douane a été célébrée sur le thème " Accompagner la nouvelle génération : promouvoir le partage des connaissances et renforcer la fierté de la profession douanière ". Il s'agit de placer le capital humain au cœur de la transformation de la douane congolaise, une démarche prônée par l'Organisation mondiale des douanes depuis plusieurs années.

Selon Guénolé Mbongo Koumou, cette démarche implique non seulement des relations intergénérationnelles dynamiques, mais aussi une ouverture vers l'extérieur, un échange avec les acteurs impliqués dans le mouvement des marchandises et des passagers, avec les fournisseurs de services et le monde universitaire.