Congo-Brazzaville: CNSS - La mobilisation des ressources priorisée en 2023

La Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) a annoncé, le 26 janvier à Brazzaville, les priorités pour son bon fonctionnement, lors de la session bilancielle et budgétaire de son Conseil d'administration, présidée par l'administrateur Jean Jacques Samba.

L'ordre du jour de la session budgétaire a été axé sur cinq points : l'examen et l'adoption du procès-verbal de la session budgétaire du 20 janvier 2022; l'examen du rapport d'activités 2022; l'examen et l'adoption du plan d'action 2023; l'examen et l'adoption du projet de budget exercice 2023 ainsi que les divers.

Le Conseil d'administration a adopté le budget exercice 2023 à la somme de 87 955 003 678 FCFA, après présentation du projet par le directeur général de la CNSS, Evariste Ondongo. Il est arrêté en équilibre, en emploi et en ressources, a expliqué le communiqué final des travaux lu par le directeur des Etudes et de la communication, Karl M'Pouelet Mbougou. Ce budget est en augmentation de 17, 55% par rapport à celui de l'année dernière qui s'élevait à 74 825 444 832 FCA.

La CNSS a défini ses axes prioritaires dans son plan d'action afin de relever ses défis et surtout d'assurer le paiement des cotisations sociales. Il s'agit de la mobilisation des ressources financières afin de pourvoir la caisse en moyens financiers nécessaires à l'exploitation et aux placements, la modernisation des outils de gestion, des conditions de travail du personnel et d'accueil des assurés dans le but d'accroître les performances et améliorer la qualité du service rendu.

Parmi ces axes, l'assainissement de la gestion en vue de maîtriser les activités de la caisse ainsi que la promotion de la sécurité sociale avec comme objectif la couverture sociale de la population active et la réduction du taux d'accident de travail.

Quant à la session bilancielle, l'ordre du jour a porté sur quatre points : examen et adoption du procès-verbal de la session bilancielle du 20 janvier 2022, examen et adoption des états financiers arrêtés au 31 décembre 2020, examen du rapport de gestion exercice 2020, information sur le rapport des inventaires réalisés par le cabinet DMT Consulting et divers.

Le procès-verbal a été adopté après amendements. A cette même occasion, les administrateurs ont été informés de la synthèse des opérations financières et comptables de la CNSS des états financiers arrêtés au 31 décembre 2020.

" Les états financiers arrêtés au 31 décembre 2020 s'équilibrent à l'actif et au passif à 393 666 638 298 FCA, contre 299 034 498 FCA en 2019, répartis ainsi qu'il suit par branche de gestion: pour les prestations familiales 20 176 481 578 FCA, les accidents du travail et maladies professionnelles 2 185 998 742 FCA et 42 483 181 630 FCA pour les pensions de viellasse d'invalidité et de décès ", a-t-on appris.

De même, le rapport général du commissaire aux comptes sur les états financiers annuels a été adopté par le Conseil. L'examen du rapport de gestion des états financiers arrêtés au 31 décembre 2020 s'est soldé par un résultat négatif de 20 120 713 310 FCFA toutes gestions confondues contre 197 546 000 FCFA en 2019.

Par ailleurs, le communiqué final a souligné l'irrégularité du paiement des prestations sociales en 2020, à cause du déficit chronique de la branche pension, la crise économique aggravée par la pandémie de covid-19 ainsi que le non-respect des employeurs de leurs obligations. Le Conseil a été également informé des inventaires réalisés conformément aux textes en vigueur.

Délibérations

Le Conseil d'administration a adopté dix délibérations dont six à titre bilancielle et quatre pour la session budgétaire. Parmi celles-ci, l'adoption du procès-verbal de la session bilancielle du 20 janvier 2022, la délibération autorisant la CNSS à sortir de son patrimoine les immobilisations devenues vétustes, intégrer de son patrimoine les immobilisations identifiées mais non inscrites dans la comptabilité, adoption du rapport d'activité 2022 du directeur général de la CNSS ainsi que l'adoption du budget et du plan d'action 2023.

L'administrateur du Conseil, Jean-Jacques samba, a pour sa part rappelé les objectifs atteints par la direction générale en 2022 ainsi que les projections du gouvernement en cette année en cours, avec la création des nouvelles entreprises avec des nouveaux emplois.

Il a lancé un appel aux employeurs, à l'Etat, aux collectivités locales, aux institutions de la République ainsi qu'aux établissements et entreprises publiques et privées en activité à s'acquitter de leurs obligations vis-à-vis de la CNSS en payant en temps réel les cotisations sociales, principale source de financement.

Aux administrateurs de s'impliquer davantage, chacun au sein de l'organisation qu'il représente, pour présenter la situation de la caisse et de faire le plaidoyer nécessaire pour la résolution des problèmes qui minent son fonctionnement.