Congo-Brazzaville: Musique - Piccolo El Loco signe " Mabiala Manganga "

De sa vraie identité Saint Michel Junior Ndabana, le rappeur congolais Piccolo El Loco a mis sur le marché du disque un nouveau single, " Mabiala Manganga "; une ode aux valeurs de la culture africaine en général et congolaise en particulier.

Le titre s'inspire d'un grand personnage de l'histoire congolaise, Mabiala Manganga, qui avait refusé l'influence de la culture européenne. " Il était fier d'être Africain, d'être Congolais. Il n'était pas complexé par la culture française et occidentale. Ce fut un patriote ", a lancé l'artiste.

Dans ce single, Piccolo El Loco déplore le fait que les pays africains soient toujours dépendants de l'Occident. " Je ne comprends pas pourquoi les Africains n'arrivent pas à s'affranchir de la dépendance européenne. C'est un vrai problème ! C'est cette dépendance que je dénonce dans ma chanson. Je suis persuadé que l'avenir de l'Afrique ne dépend pas de l'Occident ", a-t-il soutenu.

S'adressant à ses jeunes compatriotes, le jeune rappeur a fait savoir que tout le monde n'est pas obligé de se rendre en Europe ou en Amérique pour prétendre réussir. " De la même façon que les Européens gèrent leurs problèmes sans les Africains, de la même manière les Africains devraient batailler pour que les solutions des problèmes d'Afrique proviennent d'eux-mêmes ", a-t-il poursuivi.

S'exprimant sur le choix de son style musical, Piccolo El Loco a déclaré: " J'ai choisi le rap car au travers ce genre, je m'exprime en toute franchise et liberté. Mais les autres styles de musique comme la rumba sont trop poétiques et donc diluent le message à faire passer. En fait, chacun doit chercher sa route pour contribuer au développement de l'Afrique et du Congo ".

Notons que Piccolo est un mot d'origine japonaise qui veut dire étoile et loco, quant à lui, vient du portugais et signifie fou. Et donc cette jeune étoile folle de la musique congolaise a commencé la musique comme amateur en 2012. Il a fallu attendre décembre 2021 pour qu'il sorte officiellement son premier single.