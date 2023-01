Cote d'Ivoire: Souveraineté alimentaire- Le « Pacte Côte d'Ivoire » présenté au Sommet Dakar 2

Le Vice-Président de la République, Tiémoko Meyliet Koné, à la tête d’une forte délégation ministérielle, a représenté le Président de la République, le mercredi 25 janvier 2023 à l’ouverture du Sommet Dakar 2 « Nourrir l’Afrique », sommet portant sur la souveraineté alimentaire et la résilience en Afrique, et co-organisé par le Sénégal et la Bad. Rapporte le Cicg.

En présence de plusieurs partenaires au développement et de représentants du secteur privé, le Vice-Président ivoirien a pris part à une table ronde consacrée au « Pacte de livraison des produits alimentaires et agricoles pour la sécurité alimentaire en Afrique en Côte d’Ivoire ». Après son propos introductif, Tiémoko Meyliet Koné a invité le ministre d’État, ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kouassi Adjoumani, à présenter le « Pacte Côte d’Ivoire » relatif à la livraison des produits alimentaires et agricoles.

Lors de sa présentation, le ministre d’État Kobenan Kouassi Adjoumani a précisé que le Pacte de la Côte d’Ivoire est « parfaitement aligné sur les politiques et stratégies nationales, notamment le Plan national de développement (Pnd), le Programme national d’Investissement Agricole de deuxième génération (Pnia 2) et la Politique nationale de développement de l’élevage, de la pêche et de l’aquaculture ».

Il a aussi indiqué que ce sont « en somme, 8 programmes prioritaires dans une approche de chaîne de valeur à haute portée économique, créatrice d’emplois et de richesses qui ont été retenus dans ce pacte, en consultant l’ensemble des acteurs du secteur agricole ».

Et d’ajouter que « la mise en œuvre du Pacte va permettre de réduire de façon drastique les importations des produits de première nécessité afin de renforcer la souveraineté alimentaire du pays et d’améliorer la sécurité alimentaire des populations.

Ce Pacte permettra également d’augmenter la valeur ajoutée par une plus grande transformation des produits agricoles sur place. En effet, il est prévu de transformer 70% des produits agricoles. Le but du Pacte est de réduire la pauvreté à moins de 20% d’ici 2030 ».

Les pactes nationaux pour l'alimentation et l'agriculture visent à transformer l'agriculture africaine en un secteur orienté vers les affaires et commercialement rentable, capable de garantir l'autosuffisance alimentaire du continent et de mettre fin à l'insécurité alimentaire et à la malnutrition.

Rappelons que ces pactes nationaux pour l'alimentation et l'agriculture sont en réalité un appel à l’action des Gouvernements, afin d'obtenir des résultats à grande échelle pour atteindre les objectifs fixés. Ils décrivent les lacunes de la production alimentaire au niveau local, la manière de les combler en doublant la productivité des chaînes de valeur agricoles prioritaires et les infrastructures nécessaires, pour relier des millions de petits exploitants aux marchés.

L'objectif est de contribuer à l'élimination de l'extrême pauvreté, de la faim et de la malnutrition d'ici à 2030.