Congo-Kinshasa: Vernissage d'un nouvel ouvrage - Le professeur Jean Onaotsho dévoile son 5ème œuvre scientifique

Secrétaire général académique honoraire et docteur en philosophie, le professeur Jean ONAOTSHO KAWENDE a rendu public son 5ème ouvrage ce jeudi 12 janvier 2023, intitulé : "Bibliométrie de la dynamique de la Recherche Scientifique à l'Université Catholique du Congo", sur le site de Mont-Ngafula, devant une foule des chercheurs scientifiques, en vue de montrer l'importance que chacun devrait accorder à la recherche scientifique.

Considérée comme un moment de l'épiphanie scientifique, la conférence centrée sur la présentation de l'ouvrage de l'ancien secrétaire général académique de l'Université Catholique du Congo a connu trois grands moments, à savoir : l'introduction débutée par la prière, l'hymne de l'UCC et le mot de bienvenue du doyen de la faculté des Communications Sociales, l'intervention du conférencier et le mot explicatif de l'auteur sur son œuvre.

Prenant la parole, le doyen de la faculté des Communications Sociales, le Professeur Abbé Paul NZINGA a saisi cette opportunité pour s'appesantir sur l'importance de cette conférence axée sur la sortie de l'ouvrage du Professeur Jean, qui vient renforcer les capacités intellectuelles, dans le domaine de la Bibliologie.

Sans prétendre devancer le conférencier, l'abbé Paul a jeté la foule dans le bain de l'activité du jour, en montrant que "sans la Bibliologie, il n'y a pas d'histoire". Invitant les jeunes étudiantes et étudiants en Communications Sociales à embrasser le domaine de la Bibliologie, le conférencier du jour, le Professeur Bob BOBUTAKA s'explique devant cette masse scientifique signifiant que "la Bibliologie est la seule discipline connue par le bon Dieu, car dans toutes les églises, on utilise la Bible qui est un livre par excellence".

Ne restant pas indifférent devant le nouvel ouvrage, fruit d'une recherche effrénée et passionnée du Professeur ONAOTSHO, Mr BOBUTAKA a lui évoqué l'intérêt que la communauté scientifique devrait accorder à cet ouvrage, à travers les thèmes qui y sont abordés notamment : "la dynamique, la bibliologie, la bibliographie et la scientométrie qu'il considère selon lui comme une discipline qui doit intéresser tout chercheur".

Contenant une introduction, 5 chapitres et une conclusion, l'ouvrage du Professeur Jean invite non seulement les jeunes étudiants, mais aussi et surtout les professeurs et toute la communauté scientifique à investir dans la lecture et la recherche, pour garantir une histoire aux générations futures. Tout en évitant de revenir sur les traces de ses prédécesseurs, l'ancien secrétaire général académique et auteur de ce nouvel ouvrage a tout d'abord évoqué le contexte dans lequel il a écrit cet ouvrage. Selon lui, "il s'agit de partir du principe selon lequel, la recherche scientifique est un aspect essentiel dans la triple mission assignée à l'université" : " celle d'enseigner, faire la recherche et servir la société ".

On ne peut pas selon lui "enseigner sans faire la recherche scientifique". Ensuite, il a abordé la qualité des recherches qu'on fait, qui peuvent permettre d'évaluer ou encore quantifier la production des documents et leur distribution. Et enfin, il a invité à son tour les étudiants en Communications Sociales à embrasser la filière de la Bibliologie, pour une meilleure gestion de la Bibliothèque. Débutée à 10h45, c'est aux alentours de 13h30 que la conférence sur le vernissage de l'ouvrage du Professeur Jean ONAOTSHO s'est clôturée.