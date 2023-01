Congo-Kinshasa: En baptisant son média " Debout Salonga" - Jean Albert Ekumbaki honore les ressources naturelles du Sankuru et prône l'unité de ses filles et fils

Albert Ekumbaki, initiateur de l'ONG "Agir pour le Développement intégral "(APDI), a mis à la disposition de la population du Sankuru et, par ricochet, à celle du Grand Kasaï une nouvelle station de Radiotélévision aux normes internationales.

Créée dans le but de contribuer au développement et au bien-être social, la Radiotélévision Debout Salonga "RTDS", se veut aussi avant-gardiste de différentes ressources naturelles de la province du Sankuru et un espace pour la réconciliation et l'unité entre sankurois.

Selon le patron de cet espace médiatique, RTDS est tiré du nom du parc national Salonga qui se trouve, justement, dans le Sankuru et se présente comme le plus vaste parc national de la République Démocratique du Congo et de l'Afrique, avec sa superficie d'au moins 3,6 millions d'hectares et une couverture de 99% de forêts quasi intactes. L'idée derrière ce nom est, dit-il, de valoriser cet acquis méconnu par plusieurs afin de faire en sorte que les générations profitent pleinement des bénéfices environnementaux de ce paysage unique.

"Même avec ses blocs pétroliers, la biodiversité́ et le climat mondial notamment, un complexe riche en tourbières dans la zone de la Cuvette centrale, il nous faut penser à capitaliser la richesse immense de ce parc, dont une partie importante se trouve dans le territoire de Lomela, centre géométrique de la République Démocratique du Congo ", indique l'initiateur de RTDS. D'après lui, il est plus que temps d'attirer les investisseurs, d'influencer les ONG à venir investir "chez nous, afin que notre peuple se retrouve derrière ces actions qui sont d'une importance capitale".

Pourquoi Salonga ?

Pour Albert Ekumbaki, cette station de Radiotélévision vaut aussi un message fort de promotion et de sensibilisation pour la protection du parc Salonga qui revêt une grande importance pour les bailleurs de la coopération internationale sur l'environnement. "Nous verrons dans la mesure du possible comment nous impliquer pour relever ensemble ce défi et avoir des médias puissants, capables de mieux nous accompagner dans la marche pour le changement de narratif de la République Démocratique du Congo", dit-il.

A l'en croire, l'idée est venue aussi pour interpeller toute la population du Sankuru, qu' "au lieu de s'éterniser dans des querelles interminables, des conflits inutiles, la violence et les attaques interpersonnelles, il est temps de capitaliser cette riche biodiversité́ que nous offre le parc national de Salonga, tout en prêchant l'unité et la paix dans la Province chère à Patrice Emery Lumumba qui, d'ailleurs, a dit dans son discours du 30 juin 1960 : Je vous demande à tous d'oublier les querelles tribales qui nous épuisent et qui risquent de nous faire mépriser à l'étranger... ".

Il y a lieu de noter que, Albert Ekumbaki est de ceux qui croient que la communication peut développer ou détruire une entité. C'est dans ce sens même qu'il a mis en place la RTDS, Radiotélévision Debout Salonga à la disposition de sa population afin de servir de catalyseur de développement à travers les bonnes informations et une bonne communication.