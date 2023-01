Congo-Kinshasa: Deux catéchistes de Lolo seront institués par le Pape François

Dans le diocèse de Lolo, en République Démocratique du Congo, le catéchiste est une figure fondamentale pour la transmission de la foi et l'évangélisation. Dans une interview accordée à Vatican News, l'ordinaire, Mgr Jean Bertin Nadonye, a souligné le rôle capital des catéchistes, dont deux de son diocèse seront institués ce dimanche par le Pape.

Ce dimanche 22 janvier, Dimanche de la Parole de Dieu, le Pape François va instituer catéchistes quelques laïcs; au cours de la messe qu'il célébrera en la Basilique Saint Pierre. Parmi eux, deux proviennent du diocèse de Lolo, en République Démocratique du Congo. Ils sont accompagnés de leur évêque, Mgr Jean Bertin Nadonye; qui a fait part de l'importance capitale du catéchiste pour l'évangélisation, et particulièrement dans son diocèse de Lolo où il existe un centre de formation catéchétique.

Le Centre de Formation Catéchétique, Pastorale et écologique Mobokoli

Invités par le Dicastère pour la Nouvelle Evangélisation, Mgr Nadonye a fait le déplacement de Rome accompagnés des deux catéchistes du Centre de Formation Catéchétique, Pastorale et écologique Mobokoli, André Atoko et Romain Awolombi. Le premier est directeur de cette école et le deuxième est le premier catéchiste de ce centre érigé en 2017 pour former les catéchistes de Lolo, mais qui reçoit également les candidats d'autres diocèses, comme ceux de Buta et de Lisala.

"Dans un diocèse, le premier catéchiste c'est l'évêque", a fait observer Mgr Nadonye. Après son arrivé à Lolo en 2015, grâce aux réunions organisées au début de chaque année pastorale, il s'est aperçu que plusieurs catéchistes de son diocèse avaient besoin d'une bonne formation; aussi bien pour leur ministère que pour faire face aux défis lancés par les fidèles d'autres églises ou confessions religieuses. C'est dans cette optique qu'a été fondé ce centre.

Mgr Jean Bertin Nadonye (centre), entouré de André Atoko (gauche) et de Romain Awolombi (droite), deux catéchistes du Centre de Formation Catéchétique Pastorale et écologique Mobokoli de Lolo (RD Congo)

Une formation qui se veut holistique

Dans cette école, les futurs catéchistes reçoivent une formation qui combine les aspects bibliques, dogmatiques, moraux, de la tradition de l'Eglise et bien d'autres dimensions. Au terme d'une année académique d'apprentissage, ils sont envoyés en mission. La messe d'envoi est célébrée par l'évêque et suivie d'un moment de fête, organisée par le village de provenance de chaque catéchiste.

Pendant le temps de leur formation au Centre de Formation Catéchétique, Pastorale et écologique Mobokoli, les candidats sont accompagnés de leurs épouses, qui reçoivent une formation en alphabétisation et en couture; ainsi que de leurs enfants, qui y poursuivent leur scolarité. Chacune des dix paroisses du diocèse envoi quatre candidats par an. L'apprentissage en coupe et couture bénéficie également aux populations des villages.

Le catéchiste, un précieux collaborateur du prêtre

Une fois retournés dans leurs milieux, l'impact des catéchistes formés se fait remarquer, "par la méthode et l'organisation" reconnait l'évêque. "La figure du catéchiste dans l'Eglise, depuis ses débuts, est très important: c'est lui qui prend le païen, lui transmet les éléments de la foi, par la catéchèse et le prêtre vient pour donner le baptême".

"C'est encore le catéchiste qui reste avec eux pour les accompagner jusqu'à la confirmation ou au sacrement du mariage", fait observer Mgr Nadonye. Le catéchiste est ainsi un précieux collaborateur du prêtre, un "pilier", surtout dans un diocèse comme Lolo dont les territoires des paroisses s'étendent sur plus d'une dizaine de villages; ce qui est difficile pour les curés ou vicaires de les parcourir tous de manière régulière. Ce sont ces laïcs ainsi formés qui guident les communautés chrétiennes, président la liturgie de la Parole le dimanche et s'occupent de plusieurs autres aspects.

Ainsi valorisé, "le rôle du catéchiste a pris de l'ampleur" à Lolo et à Buta, au point de susciter plusieurs "vocations".

Des nombreux laïcs manifestent désormais aux curés le désir d'apprendre et d'exercer ce ministère. Parmi les principaux critères de formation figurent l'exigence pour le candidat d'être marié religieusement et la limite d'âge de 50 ans.

Avant le déplacement de Rome, Mgr Nadonye avait publié une lettre pastorale, demandant aux chrétiens de prier pour les deux catéchistes qui seront institués dimanche par le Pape. L'évêque de Lolo assure qu'"ils prient pour eux" et qu'il leur est réservé un accueil chaleureux à leur retour au diocèse.