Afrique de l'Est: Agression Rwandaise en RDC, Muhindo Nzangi - "La bonne foi a des limites"

Le ministre national de l'ESU Muhindo Nzangi a séjourné pendant quelques heures dans la ville de Goma ce mardi 24 janvier 2023.

Se confiant à la presse lors de son transit pour la ville de Kisangani, Muhindo Nzangi a fait savoir que Kagame doit comprendre que la bonne foi a des limites et que la RDC n'est plus la même comme il essaye de se tromper en poursuivant son soutien aux rebelles du M23.

A l'en croire, les actions de grandes envergures ne vont pas traîner à être lancées et que l'agitation qui a été observée dans la cité de Kitchanga la matinée de ce mardi, cela est une provocation de Kagame mais vient de se heurter à un béton car Félix Tshisekedi le dit régulièrement que le temps de négociation avec le Rwanda n'est plus d'actualité et que si c'était le temps des régimes passés, on allait s'agenouiller à Kigali.

"Ce matin les rebelles du M23 se sont décidés d'attaquer nos positions autour de Kitchanga mais je tiens à rassurer la population que cette cité n'est pas sous menace mais plutôt une stratégie provocatrice du régime de Kagame de tout le temps. Comme vous le savez, Kagame n'a jamais voulu qu'on soit en paix et comme nous sommes inscrits dans le processus de Luanda, il est demandé à ces terroristes de quitter à tout prix les positions qu'ils occupent.

Nous avons eu le temps de nous préparer et je tiens à vous annoncer que très bientôt les choses sérieuses vont commencer et que donc on ne va plus accepter de se faire berner par le Rwanda tout le temps. Kagame a cherché le feu et il l'aura, nous avons tout fait pour avoir une solution pacifique, nous nous sommes inscrits dans un processus avec la communauté Est Africaine, nous avons montrés notre bonne foi mais vous devez comprendre que la bonne foi a des limites ", conclut le ministre Muhindo Nzangi.

Réagissant sur le probable détournement de 29 000 tôles des sinistrés de la récente éruption du Nyiragongo le 22 mai 2021 dont il serait auteur, Muhindo Nzangi a indiqué qu'il l'apprend aussi via les réseaux sociaux et en tant que ministre de l'ESU, il n'est pas concerné par cette question.

Pour lui, en tant que député élu de la ville de Goma, il avait accompagné une mission du ministre des affaires humanitaires et il avait plaidé pour que le gouvernement achète des tôles pour les propriétaires des maisons calcinées.

" Je voudrais le dire de manière claire et qu'il faut que les gens comprennent, les tôles sont destinés aux vrais propriétaires des maisons. Vous savez cette opération a pris beaucoup du temps pour identifier les vrais propriétaires des faux car on peut habiter une maison qui ne vous appartient pas.

La plupart des propriétaires ne vivent pas à Goma mais plutôt ailleurs et ce travail a pris plus de 6 mois. La communauté m'a alertée et j'ai informé mon collègue des affaires humanitaires qui est arrivé à ce sujet en ville de Goma au mois de décembre de l'année passée. Je précise que les tôles sont là, la commission de distribution des tôles et la protection civile travaillent ensemble à ce sujet.

Les jetons sont déjà donnés aux bénéficiaires et qu'il n'y a pas des tôles détournés. Le ministère des affaires humanitaires m'a confirmé que la distribution débute au mois de février à tout bénéficiaire ayant le jeton ".