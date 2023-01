Madagascar: Sommet Dakar 2 - Andry Rajoelina obtient 334 millions USD de la BAD et 200 millions USD du FIDA

La délégation malgache dirigée par le président Andry Rajoelina ne rentre pas bredouille de son déplacement au Sénégal. En effet, dans le cadre de la deuxième édition du Sommet sur l'Alimentation en Afrique, Madagascar a obtenu deux promesses de financement, en l'occurrence 334 millions de dollars de la part de la Banque Africaine de Développement et 200 millions de dollars du Fonds International pour le Développement de l'Agriculture (FIDA).

C'est ce qui est ressorti de la rencontre organisée mercredi dernier entre le président Andry Rajoelina et les dirigeants de ces institutions de financement qui s'est tenue au Centre de Conférence internationale de Diamnadio au Sénégal. D'après les explications, ces sommes serviront à financer la mise en œuvre du Pacte national pour l'alimentation et l'agriculture. Un programme mis en place pour atteindre l'objectif d'autosuffisance alimentaire envisagé par Madagascar.

L'objectif global du Sommet des Chefs d'Etat africains sur l'alimentation et l'agriculture est de contribuer à l'élimination de l'extrême pauvreté, la faim et la malnutrition d'ici à 2030. C'est ce qui a d'ailleurs fait la particularité de la deuxième édition du Sommet de Dakar pendant lequel chaque Chef d'Etat a été amené à présider un Conseil présidentiel qui consistait à organiser une rencontre avec les partenaires techniques et financiers dans le domaine de l'agriculture, en l'occurrence la BAD, le PAM, l'USAID, la JICA, le FIDA... , ainsi que des investisseurs privés oeuvrant dans le secteur agricole.

Agriculture

Chaque pays doit élaborer un Pacte national pour l'alimentation et l'agriculture afin de stimuler l'action et obtenir des résultats à grande échelle pour atteindre les objectifs d'autosuffisance alimentaire. Ainsi, avec l'accompagnement de la BAD, le Conseil présidentiel, dirigé mercredi dernier par le président Andry Rajoelina, a permis aux participants de discuter du Pacte national de Madagascar, conformément à la vision du président de la République et du gouvernement malgache sur le développement de l'agriculture.

Durant la rencontre, le Chef de l'Etat a d'abord fait le tour d'horizon des réalités du continent africain. " Il est inacceptable que possédant les 60 à 65% des terres arables mondiales, l'Afrique ne soit toujours pas capable de nourrir sa population ", a-t-il annoncé.

Avant de présenter, par la suite, à l'assistance les efforts déjà déployés par Madagascar pour combattre la malnutrition et atteindre l'autosuffisance alimentaire dans l'ambition de produire et transformer localement tout ce dont la population a besoin. Il a, notamment, cité le programme ODOF qui est déjà effectif, engendrant la dotation aux paysans des unités semi-industrielles pour leur permettre de transformer dans leurs propres localités leurs produits agricoles.

Mais aussi la mise en place effective dans le Sud de l'usine Nutrisud, ayant permis d'augmenter de 30% le taux de scolarisation dans le Sud. Le Chef de l'Etat a aussi évoqué le projet " Titre vert " qui compte déjà plus de 2 000 familles bénéficiaires dans les régions Vakinankaratra, Androy et Anosy. Ces ménages ont été dotés de 1 000 à 5 000 m2 de terrain agricole, de matériels et équipements, ainsi que de plusieurs têtes d´animaux de ferme.

Le programme de distribution de sulfate d'ammonium (PDSA), en partenariat avec la Société Ambatovy, permettra quant à lui de distribuer des engrais mélangés avec du NPK aux paysans des 11 régions de Madagascar pour la saison 2022-2023 et d'augmenter le rendement rizicole de 2,5 tonnes à l'hectare à 5 tonnes à l'hectare.

Autosuffisance alimentaire

Andry Rajoelina annonce que Madagascar ambitionne de redevenir le grenier à riz de l'Océan Indien. Pour y parvenir, le Chef de l'Etat met en avant la vulgarisation des projets agro-industriels d'envergure à Madagascar. Il a d'ailleurs profité de cette rencontre pour lancer un appel dans ce sens à l'endroit des investisseurs privés, tout en garantissant la disposition de l'Etat à les accompagner tout au long du processus d'installation et de mise en œuvre de leur projet.

Durant ce Sommet de Dakar sur l'Alimentation, le président Andry Rajoelina a réussi à convaincre les partenaires techniques et financiers par rapport à ses engagements et à sa détermination pour la réalisation du Pacte national pour l'alimentation et l'agriculture. Cela a conduit à l'annonce de ces engagements forts de la part de la BAD et du FIDA en faveur de l'autosuffisance alimentaire à Madagascar.

Invité d'honneur du président du Sénégal, Macky Sall, lors de cette deuxième édition du Sommet de Dakar sur l'Alimentation, le locataire d'Iavoloha a effectué un voyage éclair dans la capitale sénégalaise et sera déjà de retour au pays ce jour.

Sauf changement de dernière minute, il sera présent à Ilaka Est, district de Vatomandry, région Atsinanana demain pour participer au lancement officiel de la campagne de reboisement national pour cette année 2023.