Sénégal: Livre - " Vous avez dit féministe ? " de Ndèye Fatou Kane

Dans " Vous avez dit féministe ? ", la Sénégalaise Ndèye Fatou Kane convoque les pensées de quatre femmes qui ont écrit des ouvrages majeurs sur le féminisme. Quatre femmes venant de contextes et origines différents.

Il s'agit de la Française Simone Beauvoir, pionnière sur le sujet en Europe, des Sénégalaises Awa Thiam et Mariama Ba, et de la Nigériane Chimamanda Ngozi Adichie, celle qui a apporté un vent de fraîcheur sur ce sujet.

En remontant le cours de l'histoire, on se rend compte que des femmes se sont battues de par le monde pour que les droits de leurs congénères soient respectés et connus. " Vous avez dit féministe ? " puise dans les écrits de ces quatre femmes de lettres, en analysant les tenants et les aboutissants de leurs combats. De la France, en passant par le Nigeria pour arriver au Sénégal, la cause du féministe est à évaluer.

" En ma quadruple identité de Hal pulaar, Sénégalaise, Africaine et jeune femme de la génération y, comment les luttes féministes portées par des femmes de par le monde, en Afrique et enfin dans mon pays le Sénégal, ont-elles eu et continuent d'avoir une incidence dans ma façon d'appréhender le monde qui m'entoure ? Est-ce que ma perception desdits événements peut être altérée par le fait que je sois une femme ? Comment déconstruire la notion de genre qui a quelque peu empiété sur les luttes féministes, et quelles solutions proposer ? Voilà autant de questions auxquelles j'essaie de répondre dans mon ouvrage ", a expliqué l'auteure.

Par ce livre, Fatou Kane s'interroge sur ce qu'est devenu le combat mené par la première vague de féministes africaines ainsi que l'héritage qu'elles ont laissé. Le parcours de ces quatre femmes de valeur a permis à l'auteure d'entrer en profondeur sur ce sujet et d'apporter des réponses à certaines interrogations actuelles. Sa contribution à la question du féminisme est une proposition pour un changement de paradigme, afin de redonner au féminisme ses lettres de noblesse. Elle invite les hommes à s'engager dans la perpétuation des enjeux du féminisme, dont le patriarcat aujourd'hui étouffe des femmes.

A rebours des versions plus égalitaires du féminisme qui le conçoivent comme un combat qui doit être défendu, Ndèye Fatou Kane s'efforce d'expliciter les conditions d'un féminisme plus humain et engageant, en se penchant sur le modèle historique du féminisme depuis Simone Beauvoir. Etant donné la proximité entre la lutte universelle pour les droits et la lutte pour les droits des femmes, le positionnement de Ndèye Fatou Kane constitue une contribution non négligeable pour la question du féminisme.

L'Afrique, comme l'explique Ndèye Fatou Kane, est un continent aux expériences politiques historiques et culturelles diverses, et donc aux réalités féministes tout aussi variées. L'auteure ne s'est pas spécifiquement arrêtée qu'à l'Afrique de l'Ouest ou au Sénégal où elle vit et mène l'essentiel de ses recherches. Ceci étant, c'est une réalité dans toutes les nations africaines, les femmes ont joué un rôle majeur, elles ont activement pris part aux luttes de libération et aux mouvements pour le changement social, même si la plupart d'entre elles ne se sont jadis réclamées du féminisme, comme l'on entend en Occident. Dans les années 1960, les sociétés africaines étaient essentiellement matriarcales et les femmes avaient le pouvoir politique, économique et aussi religieux. Mais avec l'évolution des sociétés, l'importation des monothéismes, notamment de l'islam et du christianisme, ainsi que de la colonisation, le pouvoir a basculé du côté des hommes.