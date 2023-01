Congo-Brazzaville: La France et l'Allemagne célèbrent le 60e anniversaire du Traité de l'Elysée

La célébration du soixantième anniversaire de la Journée de l'amitié franco-allemande, à travers la signature du Traité de l'Elysée, au niveau de Brazzaville, a eu lieu le 25 janvier à l'Institut français du Congo (IFC).

Voici soixante ans, le 22 janvier 1963, au palais de l'Elysée, que le président français, le général De Gaulle et le chancelier allemand Adenauer signaient un traité de coopération bilatérale, connu sous le nom de Traité de l'Elysée. Evènement majeur dans l'histoire de l'amitié franco-allemande, ce traité demeure la base d'une coopération vaste et fondée sur la confiance entre ces deux pays et leurs concitoyens. Depuis lors, l'amitié franco-allemande est un pilier de l'intégration européenne.

Pour 2023, la célébration de cette journée permettant à la France et l'Allemagne de s'unir pour la paix à travers le Traité de l'Elysée " Elysée-Vertrag " a eu lieu le 22 janvier à Paris, où le président de la République française, Emmanuel Macron, et le chancelier fédéral d'Allemagne, Olaf Scholz, ont célébré l'anniversaire de cet événement à la Sorbonne, à Paris.

Le conseil des ministres franco-allemand, réaffirmant la volonté de poursuivre le rapprochement entre les deux peuples et de faire converger leurs visions, s'est tenu également le même jour. Ces deux pays ont aussi rappelé l'importance d'une Europe unie, indépendante et souveraine, et condamné l'agression de l'Ukraine par la Russie. Aux côtés de leurs alliés et des partenaires du monde entier, la France et l'Allemagne ont exprimé leur détermination à défendre les valeurs et intérêts européens, ainsi qu'à préserver l'ordre international fondé sur les principes de la charte des Nations Unies.

Les chancelleries de ces deux pays en République du Congo ne sont pas restées en marge de cette célébration. C'est ainsi que le 25 janvier, la France et l'Allemagne ont organisé conjointement une cérémonie à l'IFC. Cette cérémonie a été marquée par une présentation pédagogique du Traité de 1963, une prestation des enfants du lycée St-Exupéry de Brazzaville, rythmée par un concert de l'orchestre symphonique des enfants de Brazzaville.

Dans son discours, l'ambassadeur d'Allemagne, Dr Wolfgang Klapper, a fait savoir qu'actuellement l'amitié franco-allemande repose sur une base encore plus large. Le traité d'Aix-la-Chapelle, signé par le président Macron et la chancelière Angela Merkel, le 22 janvier 2019, s'inscrit dans la continuité du Traité de l'Elysée et le prolonge.

Il existe par exemple des conseils des ministres franco-allemands, l'Office franco-allemand pour la jeunesse, la Chaîne de télévision commune Arte et, dans le domaine de la défense, la brigade allemande-française. La France et l'Allemagne sont devenues l'une pour l'autre des partenaires commerciaux importants et des destinations touristiques appréciées. Le succès du projet commun Airbus montre qu'un rapprochement économique étroit peut également donner naissance à des projets importants à l'échelle mondiale, visant à rassembler des personnes du monde entier.

La République du Congo fait partie de l'histoire franco-allemande

Le diplomate allemand a précisé que la République du Congo fait également partie de l'histoire franco-allemande, non seulement parce que De Gaulle y était en 1940-42, le fondateur de la France Libre, mais aussi, bien avant cela, en 1914, peu après le début de la Première Guerre mondiale, il y eut une bataille entre les troupes coloniales allemandes et françaises près de Ouesso.

Aujourd'hui, à Mbirou, à 15km au sud-est de Ouesso sur la rive gauche de la Sangha, il y a un monument qui a été rénové en 2014 par l'ancien ambassadeur de France, Vidon, et l'ambassadeur Strieder, qui commémore cet affrontement insensé. " Ici à Brazzaville, je suis fier de voir que la France et l'Allemagne sont réunies au sein d'un même bâtiment, se consultent régulièrement et travaillent ensemble. Il n'y a pas de plus beau et plus fort symbole que de voir nos deux diplomaties coexister dans un même lieu. C'est le signe d'un très haut degré de confiance mutuelle.

Bien sûr, nous ne sommes pas toujours d'accord, c'est inévitable, et c'est d'ailleurs très sain, mais nous réussissons à nous entendre et à faire vivre notre héritage commun, à respecter l'essence de ce Traité de l'Elysée et cette belle amitié que nous célébrons aujourd'hui. ", a fait savoir le Premier conseiller de l'ambassade de France, Louis Berthelot.