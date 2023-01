Congo-Brazzaville: Festival " Jazz plaza " - Fredy Massamba représentera le Congo

Pour la 38e édition du festival Jazz plaza qui se tient du 27 au 28 janvier à Havane, à Cuba, le drapeau congolais sera rehaussé par l'artiste Fredy Massamba.

Ce sera un point de rencontre pour les artistes du monde entier, un espace d'apprentissage de ce genre de musique, un espace pour assister à des ateliers et à des masters class de musiques urbaines et étrangères.

Fredy Massamba va faire délecter le public international mixte avec sa bonne musique aux rythmes favoris dont la soul, le hip-hop et bien sûr la rumba congolaise. Un tempo et un groove qui résonnent aux sons des rythmes et chants d'Afrique ainsi que des traditions ancestrales. Né le 4 octobre 1971 à Pointe-Noire, Fredy Massamba est un auteur compositeur et interprète. Il s'illustre dans la soul, le hip-hop, le funk ainsi que les polyphonies africaines. L'artiste n'est pas arrivé dans le monde de la musique par hasard. De son père lui vient son amour pour la musique. Quant à sa maman, elle chantait dans une chorale grégorienne.

C'est en écoutant la radio que Fredy Massamba découvre la rumba congolaise dès son plus jeune âge. A 14 ans, il intègre la chorale où il commence à chanter et à jouer la percussion. En 1991, il fait partie du célèbre groupe de percussion " Les tambours de Brazza " et commence une tournée mondiale. En 1997, il est contraint de quitter son pays à cause de la guerre qui y éclate.

En Europe, il s'impose comme artiste talentueux et respecté pour son professionnalisme et l'étendue de son registre musical. Il est sollicité dans de nombreux featuring et collaborations avec des artistes de la world music tels que Zap Mama, Didier Awadi ou Manou Gallo. Quand il sort " Ethnophony ", son premier album solo, il est Kora Awards 2021 à Abidjan, dans la catégorie meilleur artiste masculin Afrique centrale.

Après une tournée internationale, il revient avec un nouveau projet " Makasi " qui signifie force. Un disque produit par Fred Hirschy qui était déjà de la partie pour son précédent opus et mixé à New York par Rusell Ed Elevado qui y apporte une touche afro-américaine. On retrouvera dans cet album la participation de Tumi Molekane de l'Afrique du Sud, Muthoni The Brummer Queen du Kenya et Chip-Fu des Etats-Unis. Après avoir sillonné l'Afrique aux côtés de Didier Awadi avec le projet " Président d'Afrique ", il entame une collaboration de longue date avec le doyen Ray Lama. Cette collaboration va se traduire par la sortie en 2013 du projet " Nzimbu " et en 2019 du projet d'hommage à Franco Luambo.

Infatigable, Fredy Massamba enchaîne les collaborations et se retrouve au cœur du méga succès belge produit par Fabrizio Cassol et Alain Platel Requime pour un mélange de musique classique, de chants lyriques et de musique africaine qui réinvente Mozart. Ce projet est diffusé pendant quatre ans en Afrique, en Amérique du Nord et en Europe entre 2016 à 2020. En 2020, il pose ses valises au Cameroun pour une résidence d'un an. Son partenariat avec le label Ndabott de Krotal lui a permis de mettre sur le marché son troisième album qui explore les recoins ensoleillés des rythmes africains, en les mariant habilement à la musique urbaine, au hip-hop et aux sonorités jazz.