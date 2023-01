Congo-Brazzaville: Slam - Mariusca Moukengue telle une étoile aux JMC 2023

En attendant de vivre le bonheur de la sortie de son prochain single intitulé " Vers cassé ", c'est à Tunis que la slameuse congolaise Mariusca vit un moment inoubliable en participant pour la première fois aux Journées musicales de Carthage (JMC) qui se tiennent depuis le 21 janvier pour se clore le 28 de ce mois.

Au nombre des trente artistes de onze pays programmés pour la huitième édition des JMC figurait en grande place Mariusca Moukengue avec son slam qu'elle chérit tant depuis ses premiers pas dans cet univers, il y a quelques années. Une grande fierté pour elle et toute son équipe qui l'accompagne également à cet événement, car le slam devrait s'affirmer uniquement par sa voix ; puisqu'étant la seule artiste en slam sélectionnée.

Forte de cette responsabilité et de cette honneur, la slameuse congolaise a marqué les esprits à Tunis, le 22 janvier, dans la salle Rio, à travers un spectacle tonique avec des textes poignants et sensibles. " Pieds nus, slam en bouche, poésie sur le cœur, j'irai dans les rues du monde hisser sur les toits des galaxies le drapeau de ma patrie... ", a slamé Mariusca face à un public mixte composé, entre autres, de Congolais résidant à Tunis, des Tunisiens, des Africains au sens large, et de biens d'autres nationalités venant des autres continents du monde.

Malgré leurs divergences, tous se sont mis d'accord pour reconnaître le talent de cette jeune artiste qui du haut de ses 29 ans a su toucher le cœur des uns et des autres par son habileté à manier les mots au rythme d'une poésie suave, bercée par une mélodie enivrante signée Muleck et Séraphin, et d'un jeu de lumière ambiançant produit par Vady Kouloutch. " Ce spectacle était le symbole d'une promesse. La messe de la poésie aux milieux des autres arts programmés ", s'est-t-elle réjouie.

Outre la scène à laquelle Mariusca est habituée et pour laquelle elle a eu le vif plaisir de laisser parler son talent, la slameuse participe également à des masters class, s'entretient et noue des contacts avec des artistes et personnalités participant aux 8eS JMC, découvre des lieux emblématiques tunisiens. " Tunis nous a accueillis les bras ouverts et m'a honorée comme une reine. Shoukrane JMC d'avoir rendu ce culte du beau possible. Shoukrane Tunisie d'avoir permis que notre plume écrive cette légende. Shoukrane pour la richesse de la diversité culturelle partagée. Shoukrane au public Tunisien, aux Congolais de Tunis et à mon accompagnatrice Souha Haddad ", a confié l'artiste.

Créées en 2010, les JMC sont un festival de rencontre et de réseautage, permettant de lier artistes et professionnels afin de s'exporter davantage sur le marché international.