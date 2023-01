Congo-Brazzaville: Engagement écologique - La jeunesse mobilisée pour protéger l'environnement

L'association Human empress, en collaboration avec Climate éducation Congo, l'association sportive Les jeunes cadres et Longevity bio, organisera le 28 janvier, à l'Espace écologique la couronne verte de Kombé, à Brazzaville, une activité culturelle à vocation écologique en vue de favoriser un éveil de conscience des Congolais pour la protection et la préservation de l'environnement.

Les participants à l'activité auront la possibilité de découvrir l'espace écologique de six hectares baptisé " Couronne verte ", dédié à la culture de plusieurs espèces animale et végétale, mais aussi à la pratique des métiers environnementaux comme l'écoagriculture, la pisciculture, l'agro urbanisme et bien d'autres encore, a dit la coordonnatrice de Human empress, Paule Sara Nguié.

Sur les lieux, ils bénéficieront des visites guidées, prendront part aux ateliers de recyclage des déchets et tireront profit des expositions et ventes des produits bio et recyclés, a-t-elle poursuivi. Pour lier l'utile à l'agréable, il sera prévu une compétition de football petits poteaux et un concert animé par des artistes musiciens congolais, à savoir Lipapu Jazz, Axell Lylo et Munvunk'art.

Au sujet des activités de l'association Human empress, sa coordonnatrice a laissé entendre que l'an dernier, près de soixante jeunes Congolais ont été initiés à la préservation et à la protection de l'environnement. A l'issue de cette formation, chaque mois, dans les établissements de Brazzaville et de Pointe-noire, plus de neuf cents jeunes âgés de 7 à 14 ans sont informés et formés sur la nécessité de protéger la faune et la flore congolaises.

Sollicitant le soutien des organisations et des particuliers, Paule Sara Nguié a montré qu'il est important de prendre soin des arbres et d'autres espèces de la nature. " Les arbres sont des êtres vivants. Ils ont besoin de notre attention et de notre affection. Nous devons en prendre soin. Ce n'est qu'en agissant ainsi que nous continuerons à en tirer profit pour notre alimentation, notre guérison et notre existence ", a-t-elle ajouté.

Créée en 2019, l'association Human empress, constituée de trente membres permanents et actifs, travaille pour la sensibilisation à la préservation de l'environnement et l'éducation aux métiers du développement durable.