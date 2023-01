Congo-Brazzaville: Sape - L'Assaco annonce une série d'activités en 2023

L'Association des sapeurs du Congo (Assaco) n'a plus fait signe de vie depuis presque un an. Pour la nouvelle année, elle n'entend pas croiser les bras et annonce son retour sur le terrain à travers une série d'activités accordant une place de choix à la femme. Des jeunes sapeurs seront repertoriés selon leur profil pour leur faire bénéficier des formations professionnelles.

A en croire le président de l'Assaco, Freddy Destin Ndouri, ce collectif entend relancer ses activités à travers une campagne de don de sang au Centre national de transfusion sanguine (CNTS) chaque trimestre. " Nous avons un partenariat avec le CNTS, même aussi avec le Conseil national de lutte contre le sida (CNLS) et les épidémies. Nous comptons relancer des pourpalers avec le nouveau directeur du CNLS en vue d'un nouveau partenariat ", a souligné Freddy Destin Ndouri.

Il a ajouté qu' " il y aura aussi les défilés de mode y compris le concours de la sape, en donnant une place de choix à la femme; des visites aux orphelinats et maisons de retraite pour les personnes âgées avec l'aide de nos donateurs et partenaires. Nous allons répertorier les jeunes sapeurs selon leur profil pour pouvoir mieux les orienter et solliciter des formations afin de contribuer à leur épanouissement dans le monde professionnel. Car mieux vaut donner une canne à pêche à quelqu'un que de lui donner du poisson tous les jours ".

S'agissant de l'année écoulée, le président de cette association reconnaît qu'il n'y a pas eu beaucoup d'activités. Deux seulement avaient été organisées avec Donald Fabrice Fylla, dans le cadre des élections locales dont celle sur l'avenue Matsoua, à Bacongo, puis avec Belinda Ayessa, directrice du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza. Il lui a rendu un hommage pour avoir reconnu la sape comme un facteur de développement culturel et d'avoir amené ce mouvement à ce haut lieu culturel, sans oublier d'autres personnalités comme Alain Akouala, Jean-Claude Gakosso, Benoît Moundelé Ngolo et Jean Dominique Okemba qui les ont beaucoup aidés.

Freddy Destin Ndouri regrette que son association ne bénéficie pas encore d'une distinction honorifique de la part du ministère de la Culture malgré le travail abattu. " Nous souhaitons une vive reconnaissance en cette nouvelle année. Ce sera l'occasion pour nous de soumettre nos doléances aux autorités habilitées de trouver des moyens pour nous aider à se procurer des sites appropriés pour plus de visibilité des activités des sapeurs au Congo ", a-t-il confié.

Notons que l'Assaco reconnaît la place des anciens sapeurs comme Akwiss et Francos Womo. Le souhait pour le président Ndouri c'est de voir d'autres jeunes talents émerger comme eux. " J'invite les autorités à soutenir notre vision. Car, la jeunesse est une énergie. Nous avons la facilité d'encadrer les jeunes, mais il nous faut des moyens ", a soutenu Freddy Destin Ndouri.