Maroc: Abdelkrim Bennani, un homme d'Etat, figure de l'action associative nationale

Rabat — Abdelkrim Bennani, président de l'association Ribat Al Fath pour le développement durable, est considéré comme l'une des figures emblématiques du domaine associatif, jetant, aux côtés d'autres personnalités nationales, les bases de l'action bénévole au Maroc depuis les années 80.

L'Association Ribat Al Fath pour le développement durable fondée par M. Bennani, est une expérience pionnière en matière de l'action bénévole dans le Royaume qui reflète, à travers la diversité et le nombre d'activités qu'elles a menées au fil des ans, les capacités professionnelles et les valeurs humaines d'Abdelkrim Bennani.

Les témoignages exprimés lors de la cérémonie d'hommage à M. Bennani, organisée par la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc, traduisent clairement l'expérience unique de l'association dans le domaine du bénévolat et de l'action caritative, et les valeurs remarquables de l'homme en tant que militant associatif qui a voué son parcours au bénévolat.

Cette "expérience unique" peut être décelée, selon les personnalités ayant côtoyé M. Bennani de près et l'ayant aidé à mettre en place l'Association, à travers son travail acharné, ses qualités intellectuelles, ses efforts continus et son ouverture, ce qui explique les résultats obtenus au niveau de Rabat-Ville lumière, capitale du Royaume du Maroc.

Né en 1940, Abdelkrim Bennani est considéré, par tous, comme un homme généreux, qui ne cesse d'œuvrer en faveur du pays à travers ses nombreuses actions de bénévolat, loin des projecteurs. Comme en témoigne la directrice de l'Institut pilote Confucius relevant de l'université Mohammed V à Rabat, Karima Yatribi, M. Bennani est connu pour son intégrité, son humilité et ses immenses contributions dans le domaine associatif.

Les qualités humaines de M. Bennani sont nombreuses. Doté d'une grande humilité et d'un caractère jovial, cette figure de l'action associative marocaine est connue pour son calme, son sérieux, son honnêteté, son sens élevé de responsabilité, son engagement et son abnégation.

C'est d'ailleurs avec beaucoup de calme et de modestie que M. Bennani a confié, lors de la cérémonie d'hommage organisée en son honneur, que les valeurs qui lui ont été inculquées comprennent une certaine pudeur à parler de soi, préférant ainsi célébrer les personnes présentes qui se sont déplacées pour lui.

"J'ai rencontré Abdelkrim Bennani, à maintes reprises, dans les salons du livre. Il a toujours refusé tout traitement particulier, faisant la queue et attendant son tour pour acheter un livre en disant " Je suis comme tout le monde", se souvient Karima Yatribi.

Une grande part de la personnalité d'Abdelkrim Bennani est due à l'environnement dans lequel il a grandi. Comme l'explique le vice-président de l'Association Ribat Al Fath pour le développement durable, Mustapha El Jouhari, M. Bennani, natif de Rabat, a reçu les valeurs de patriotisme des pionniers du mouvement national, notamment Othmane Jorio et Abdelkrim Flous.

M. Bennani doit également beaucoup à ses parents, qu'il a évoqués avec énormément d'émotion dans son allocution. Il s'est particulièrement arrêté sur un vers que son père lui a toujours répété, qui met en avant l'importance de l'éducation et des valeurs nobles que M. Bennani a su montrer en évitant d'étaler ses nombreuses réalisations.

Abdelkrim Bennani s'est impliqué très tôt dans la création de clubs associatifs. En plus d'être président de l'Association Ribat Al Fath, il est également président de la Ligue des associations régionales, qui regroupe 21 associations, et à travers laquelle il promeut une action collective afin de contribuer au renforcement de l'action conjointe et de plaider en faveur du rôle de la société civile dans le développement global.

L'association Ribat Al Fath pour le développement durable détient en effet, selon les témoignages exprimés lors de l'hommage rendu à l'acteur associatif, une "force de proposition qui profite à l'action gouvernementale", notamment en termes de défense des causes nationales, et en faveur de la ville de Rabat sur le plan architectural, culturel et environnemental.

Évoquant les responsabilités qu'il a assumées, M. Bennani a souligné la confiance placée en lui par feu SM Hassan II et par SM le Roi Mohammed VI, se disant honoré de servir deux grands Souverains, service grâce auquel il a beaucoup appris.

M. Bennani est d'ailleurs très attaché à la ville de Rabat, plaçant ses préoccupations environnementales et économiques au cœur de l'action de l'association Ribat Al Fath pour le développement durable. Selon l'ancien ministre Fathallah Oualalou, M. Bennani est un fervent défenseur de Rabat, se mobilisant constamment en faveur de son développement.

Les efforts considérables déployés par M. Bennani à la tête de la Ligue des associations régionales lui a valu d'être nommé dans la liste des 100 leaders africains pour l'année 2022 du magazine nigérian "The New Africa".

La tenue de la cérémonie d'hommage à Abdelkrim Bennani vient ainsi clôturer, de manière symbolique, l'année 2022 durant laquelle Rabat a été désignée capitale culturelle du monde islamique.