Maroc: Parution du 23ème numéro des "Échos du Comité Al-Qods"

Rabat — L'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif vient de publier le 23ème numéro de sa revue "Échos du Comité Al-Qods" célébrant 25 ans d'actions soutenues de l'Agence à travers des articles et des témoignages d'éminentes personnalités marocaines, palestiniennes et maqdessies.

Sous le titre "l'Agence Bayt Mal Al Qods Acharif : une action constante sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour contribuer à l'amélioration des conditions de vie des Maqdessis", ce numéro coïncide avec le lancement des célébrations du jubilé d'argent de l'Agence qui a accompli d'honorables actions en faveur de la défense de la Ville Sainte et de la préservation de son cachet historique et civilisationnel.

Dans un éditorial intitulé "Fidèle à la mémoire du regretté souverain feu Sa Majesté Hassan II et à l'auguste personne de Sa Majesté le Roi Mohammed VI", la revue indique que l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif se remémore, à travers son jubilé d'argent, 25 ans de travail inlassable au service d'Al-Qods Acharif et de ses valeureux habitants, tout en identifiant les points forts et les manquements pour se projeter dans l'avenir avec l'espoir de voir la Ville Sainte retrouver son statut culturel fédérateur et unificateur.

Sur la mise en place de ce grand projet, l'éditorial rappelle que feu Sa Majesté Hassan II avait supervisé en personne la mise en place des structures et des mécanismes appropriés pour l'agence en tant que bras financier du Comité Al-Qods, ajoutant que cette célébration est une occasion pour réitérer l'engagement continu à œuvrer avec persévérance conformément aux Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, Président du Comité Al-Qods, au service de la Ville Sainte et de sa population.

Et de noter que l'Agence, qui demeure ouverte à tous les partenaires à Al-Qods et à l'étranger, est satisfaite des réalisations considérables accomplies à Al-Qods durant la période écoulée malgré un financement limité.

La revue consacre une grande partie aux témoignages d'éminentes personnalités, à leur tête le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, président du comité de tutelle de l'Agence Bayt Mal Al-Qods, Nasser Bourita, qui a souligné à cet égard que la célébration par l'Agence de son jubilé d'argent est une occasion pour réaffirmer l'engagement du Maroc à préserver le statut juridique et l'identité arabo-islamique de la Ville Sainte.

Il s'agit aussi du directeur chargé de la gestion de l'Agence, Mohamed Salem Cherkaoui, qui a fait état de la réalisation de projets d'une valeur de 64 millions de dollars américains depuis sa création, ajoutant que la contribution du Maroc s'élève à 86% du total des contributions des États.

La revue comprend d'autres témoignages dont ceux du ministre palestinien des Affaires d'Al-Qods, Fadi Al-Hadmi, du grand mufti d'Al Qods et de la Palestine, Cheikh Mohamed Hussein, du directeur général de l'Organisation islamique pour l'Education, les Sciences et la Culture, Dr Salim M. AlMalik, de l'ambassadeur de l'État de Palestine auprès du Royaume du Maroc, Jamal Al-Shobaki, du secrétaire général du Congrès national populaire d'Al-Qods, le général Bilal Al-Natsheh, du gouverneur d'Al Qods Acharif, Adnan Ghait, et d'autres personnalités religieuses, universitaires, politiques, culturelles et associatives palestiniennes.

Ce numéro rend également hommage aux deux premiers directeurs généraux de l'Agence : l'ambassadeur Wajih Hassan Kacem, dit Abou Marouane, (1998-2006) et Abdelkbir Alaoui M'daghri (2006-2017).

Outre ces témoignages, la revue comprend des poèmes, des reportages et des articles, ainsi qu'un suivi des efforts du Comité d'Al-Qods, présidé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour défendre la Ville Sainte et soutenir sa population, en mettant en évidence le contenu du Message Royal adressé le 29 novembre 2022 au Président du Comité des Nations Unies pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, Cheikh Niang.