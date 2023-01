Maroc: Toute action du PE envers les pays non membres de l'UE, une transgression inacceptable de ses compétences (Observatoire)

El Jadida — Le parlement européen (PE) n'exerce son pouvoir que sur les pays membres de l'Union européenne (UE) et toute action envers les pays non membres serait une transgression inacceptable de ses compétences et de ses pouvoirs délimités par la charte de l'UE, a affirmé le président de l'Observatoire International pour les études géopolitiques et géostratégiques, Adil Faraj.

Réagissant à la résolution du Parlement européen sur le Maroc, M. Faraj a estimé que l'utilisation des décisions du parlement européen par quelques pays n'était qu'un simple prétexte pour couvrir leurs positions par rapport au Maroc en laissant croire qu'ils sont obligés de respecter la vision du parlement.

Il a de même fait savoir que ces manœuvres politiques n'affecteront en aucun cas l'unité nationale mais au contraire elles montrent combien le Maroc est fort et solide face aux défis futurs, a-t-il ajouté, notant que cela affirme également que le Maroc ne cesse de respecter ses obligations au plan international ainsi que sa coopération avec l'Union européenne.

Pour M. Faraj, la décision du Parlement européen a sapé la base de la confiance et de la coopération entre le Parlement marocain et son homologue européen, relevant que cette position a affecté aussi les résultats positifs obtenus tout au long de décennies de travail commun, à un moment où "nous anticipions tous des horizons nouveaux et prometteurs dans les relations entre les deux institutions".