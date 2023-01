Togo: La Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains organise un concours de mémorisation et de récitation du Saint Coran

Lomé — La section de la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains au Togo a organisé, récemment à Lomé, la 4-ème édition du concours national de mémorisation, de récitation et de psalmodie du Saint Coran.

Au total, 45 récitateurs et récitatrices ont pris part à ce concours. Au terme de la compétition, le jury, composé de quatre membres, a annoncé les noms des gagnants des premières places dans les catégories du concours.

Il s'agit de Ado Moubarak dans la catégorie de la mémorisation de l'intégralité du Saint Coran avec la récitation selon la lecture "Warsh an Nafiâ", de Kura Kamal dans la mémorisation de l'intégralité du Saint Coran avec récitation dans diverses lectures et de la récitatrice Oro Akondo Maârufa dans la catégorie de psalmodie (Tajwid) avec mémorisation d'au moins cinq Hizbs du Saint Coran.

Ce concours s'est déroulé en présence de Cheikh Mamadou Abudo Bachi, président de la section de la Fondation au Togo, et d'une délégation de la Fondation mère qui comprenait le professeur Hamid Lahmar, représentant du Secrétariat général de la Fondation, et le récitateur marocain Mostapha Benmalek.

A également pris part à cet évènement Cheikh Ibrahim Yunus, président de l'Union des musulmans de la République du Togo, qui a exprimé, dans un mot de clôture, ses remerciements à SM le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, Président de la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains, tout en saluant le grand travail réalisé par la Fondation.

Le concours a été marqué aussi par la présence de Cheikh Zakaria Agoro, chef des imams des musulmans du Togo, et de Cheikh Keita Bina, directeur de la Maison du Hajj, en plus des membres de la section et d'autres personnalités religieuses, scientifiques et diplomatiques.

En marge de la compétition, la délégation de la Fondation a remis des cadeaux souvenirs à Cheikh Ibrahim Yunus, président de l'Union des musulmans de la République du Togo et chef du département des affaires religieuses au Togo, qui a reçu la délégation marocaine.

À travers ce concours, la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains aspire à raffermir l'intérêt des enfants et des jeunes musulmans africains à l'égard du Saint Coran, et à les encourager également à sa mémorisation, sa récitation et sa psalmodie.