Algérie: Hassi R'mel - Les travaux d'évaluation et de développement du réservoir "LD2" connaissent une progression notable

ALGER — Les travaux d'évaluation et de développement du réservoir Lias Carbonaté "LD2" à Hassi R'mel (Laghouat) connaissent "une progression notable", d'autant plus qu'il a été procédé à la récupération de 15 puits qui étaient non utilisés ou étaient utilisés dans l'injection du gaz et au forage de 3 nouveaux puits, a indiqué jeudi un communiqué du Groupe Sonatrach.

Le PDG de Sonatrach, Toufik Hakkar a effectué, mercredi, en compagnie d'une équipe de cadres dirigeants de la société, une visite de travail à la Direction générale de Hassi R'mel qui relève de l'activité d'exploration et de production, en vue de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux d'évaluation et de développement du Lias Carbonaté "LD2", qui connaissent une progression notable, d'autant plus qu'il a été procédé à la récupération de 15 puits qui étaient non utilisés ou étaient utilisés dans l'injection du gaz, ainsi qu'au forage de 3 nouveaux puits", lit-on dans le communiqué.

Sonatrach a également affirmé que les opérations de forage des puits ont donné "des résultats considérables" en termes de production qui a atteint un niveau estimé à 3,7 millions de m3/jour en gaz riche en condensats, indiquant que cette production "atteindra 8 millions de m3/jour avant la fin du 1e trimestre et 15 millions m3/jour vers la fin de l'année en cours".

Par ailleurs, ajoute le communiqué, M. Hakkar a inspecté la mise ne service du puits "HR124" bis qui était dans " un état stagnant", mais a été relancé de nouveau, à la faveur d'opérations d'entretien et de stimulation, entamées par la Direction régionale de Hassi R'mel, dans le cadre du programme tracé pour l'activité d'exploration et de production, en vue de l'exploitation des réservoirs Lias Carbonaté "LD2", à moindre coût.

Le PDG du Groupe a également procédé à l'inauguration d'un nouveau complexe administratif qui comprend dix pavillons administratifs et s'étend sur une superficie de 29.161 m², précisant que cet espace administratif qui renferme 224 bureaux et qui est doté en équipements les plus modernes, permettra d'assurer des conditions idoines pour les travailleurs dans les différents services de la Direction régionale de Hassi R'mel.

D'autre part, M. Hakkar s'est réuni avec les cadres de la Direction régionale de Hassi R'mel, en vue d'examiner le niveau de performance de la direction et s'enquérir du degré d'avancement des projets inscrits dans la région, indique le communiqué.