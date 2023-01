Algérie: Krikou présente à Doha l'expérience algérienne en matière de prise en charge des personnes âgées

ALGER — La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouter Krikou a affirmé que l'Algérie accordait une attention particulière aux personnes âgées, aussi bien à travers les mesures de protection et de prise en charge que par la réalisation de l'intégration sociale et économique, indique, jeudi, un communiqué du ministère.

S'exprimant au deuxième jour des travaux de la 42e session du Conseil des ministres arabes des affaires sociales tenue à Doha (Qatar), Mme Krikou a précisé que l'Algérie "accorde une attention particulière à la catégorie des personnes âgées aussi bien à travers les mesures de protection et de prise en charge que par la réalisation de l'intégration sociale et économique en vue de contribuer au processus de développement durable".

La ministre a mis en exergue le rôle du secteur de la solidarité "dans l'encouragement de nos enfants et de nos jeunes à prendre connaissance de ce capital intellectuel et culturel, en établissant des passerelles solides de communication intergénérationnelle et en tirant profit des expertises des anciennes générations acquises sur le fil du temps pour la création de projets et de micro-entreprises grâce aux multiples dispositifs assurés par l'Etat dans ce domaine".

Mme Krikou a indiqué que l'Algérie "s'emploie constamment à associer les enfants dans les thématiques qui les intéressent directement ainsi que les questions de l'heure aux niveaux national et international", citant l'expérience "du Parlement arabe pour l'enfant" qui "dénote notre volonté arabe de promouvoir les capacités des enfants et la valorisation de leurs talents".

Soulignant que le secteur focalise sur "l'autonomisation et l'intégration sociale et économique de la femme", la ministre a rappelé le salon des produits de la femme algérienne organisé en juillet dernier, en présence des représentants de certains pays frères et de la Ligue arabe ainsi que de membres du corps diplomatique accrédité en Algérie qui ont découvert "la bonne qualité des produits de la femme algérienne que nous valorisons toujours à travers les foires nationales organisées à cet effet".

Au terme de son intervention, la ministre de la Solidarité nationale a mis en avant le rôle de la famille dans le renforcement des liens entre ses membres des différentes tranches d'âge, affirmant que la famille est aussi au centre du programme, étant l'unité fondamentale de la société.