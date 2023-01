Mauritanie/Algérie: CHAN2022 / Quarts de finales - Sénégal - Mauritanie: "déterminés à poursuivre notre parcours"

ANNABA — L'entraineur de la sélection du Sénégal des locaux, Pape Bouna Thiaw, a affirmé jeudi après-midi à Annaba que sa formation est "déterminée à s'imposer " lors du match contre la Mauritanie vendredi à 20h00 au stade 19 mai 1956 d'Annaba pour le compte des quarts de finale du championnat d'Afrique des nations des locaux, CHAN2022 qui se déroule en Algérie.

Au cours d'une conférence de presse animée au stade 19-mai à la veille de ce match, Bouna Thiaw a estimé que la partie "ne sera facile mais nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout de la compétition".

Et d'ajouter : "nous avons bien préparé le match et nous y sommes parvenus grâce aux efforts du staff technique. Nous œuvrons à atteindre l'ultime stade de cette compétition".

Concernant les préparatifs de son équipe, le technicien sénégalais a assuré : "nous avons bien préparé ce match sur les plans physiques et tactiques et à faire fasse à la pression", ajoutant "nous jouerons pour gagner comme à chaque fois et ce prochain match sera ouvert à tous les scénarios".

Le joueur Lamine Camara présent à la conférence de presse a déclaré de son côté :"nous avons montré durant les matchs précédents un très bon visage et nous sommes prêts à négocier ce match décisif que nous avons bien préparé".

"Le match de vendredi ne sera pas facile mais nous gagnerons et offrirons la joie à nos supporters", a-t-il affirmé.

Camara a ajouté : "Nous ambitionnons d'aller le plus loin possible dans ce championnat surtout que nous avons travaillé avec détermination et acharnement", estimant que "l'esprit d'équipe fera la différence durant le match de demain".