Algérie/Cote d'Ivoire: CHAN-2022 (1/4 de finale) Algérie-Côte d'Ivoire - "Un match décisif pour aller au bout"

ALGER — Le sélectionneur de l'équipe algérienne A' de football, Madjid Bougherra, a indiqué jeudi, à la veille du quart de finale du Championnat d'Afrique des nations CHAN-2022 face à la Côte d'Ivoire, vendredi au stade Nelson-Mandela de Baraki (17h00), que ses joueurs étaient "déterminés et motivés" pour aller jusqu'au bout de cette compétition.

"Ce sera la tête d'affiche de ces quarts de finale. Un match éliminatoire, on rentre dans la dernière ligne droite, et dans le vif du sujet. Nous avons tourné la page du premier tour, il y a eu des choses négatives et positives, en football c'est une remise en cause perpétuelle. Ce match sera décisif pour mériter d'aller au bout. Je pense que ce sera difficile pour les deux équipes, ce sera une rencontre de haut niveau. Une belle affiche contre une belle équipe ivoirienne", a indiqué Bougherra lors d'une conférence de presse tenue au stade de Baraki.

Auteure d'un sans-faute lors de la phase de poules, l'Algérie a terminé leader du groupe A avec 9 points, alors que la Côte d'Ivoire s'est qualifiée grâce à la 2e place décrochée dans le groupe B, dominée par le Sénégal.

"La Côte d'ivoire est une équipe qui monte en puissance dans ce tournoi. Beaucoup d'équipes avaient un problème d'efficacité, les Ivoiriens l'ont résolu lors du dernier match (victoire face à l'Ouganda 3-1, NDLR). Nous n'avons aucune crainte, les joueurs sont motivés, ils sont prêts pour aller au bout. Tout dépendra de leur état d'esprit, on respecte cette équipe, on va prendre ce rendez-vous comme une finale. Encore une fois, ce sera une belle affiche, que le meilleur gagne", a-t-il ajouté.

Interrogé sur la pression que pourrait ressentir ses joueurs à 24 heures de ce rendez-vous décisif face aux " Eléphants", l'ancien capitaine de l'équipe nationale reste confiant.

"Les joueurs devront aborder ce match sans pression, ils peuvent faire beaucoup mieux. Lors de notre préparation, ils ont fait des choses qu'on n'a pas vu encore dans ce tournoi. Les joueurs sont bien relâchés, souriants, et décontractés, j'espère qu'ils prennent plaisir et donner du plaisir au peuple."

Abdellaoui et Dehiri opérationnels, Debbih Out

Concernant l'infirmerie, Bougherra s'est réjoui du retour du capitaine Ayoub Abdellaoui et de Hocine Dehiri, tout en regrettant le forfait du milieu offensif Chouaïb Debbih.

"Abdellaoui est de retour avec nous, on a pris soin de le mettre au repos lors du dernier match pour soigner sa blessure, pour Debbih il faut attendre un petit peu, c'est encore trop juste, il a intégré le groupe pour la premier partie de l'entraînement, il lui reste encore quelques jours.

Dehiri a eu un petit pépin, il revient aussi. Tout le monde est disponible.

J'ai ménagé certains éléments lors du dernier match pour leur permettre de se reposer et récupérer sur le plan physique, et donner du temps de jeu aux autres ".

Appelé à évoquer les points forts de son prochain adversaire, Bougherra n'a pas tari d'éloges sur l'équipe ivoirienne, tout en s'attendant " à un match dur de haut niveau".

"Physiquement, ce sera deux styles différents: les Ivoiriens ont un football académique, ça joue simple, ils sont bien disciplinés tactiquement. Nous allons essayer d'être efficaces à l'approche des buts.

Il nous manque ce match référence dans cette compétition, les joueurs auront à cœur de provoquer ce déclic qu'on recherche. Ce match va être de haut niveau, l'un des meilleurs matchs du tournoi, avec deux belles équipes qui sont très proches de passer un cap. Celui qui passera, sera favori pour atteindre finale. Sur le plan d'état d'esprit, les deux équipes se rapprochent, elles sont combatives, ça va se jouer à l'approche des 30 mètres. La maturité du joueur, sa qualité technique, et le dernier geste seront la clé de ce match ".

Et d'enchaîner : " Il y a eu beaucoup de choses positives, on n'a pas encaissé de buts. Les joueurs sont bien concentrés cette semaine, je les sens en confiance. Les Ivoiriens ont une bonne attaque, nous avons une bonne défense, on va essayer de faire un match parfait. Le plus important est de gagner sans faire une fixation sur la manière. On se prépare à tous les scénarios, y compris celui de la séance des tirs au but. Les joueurs doivent se donner à 2000%, ce sera une vraie bataille, tout donner durant les 90 minutes et sceller notre qualification dans le temps réglementaire".

Pendant ce mercato d'hiver, où certains joueurs pensent à leur avenir en clubs, Bougherra a rassuré que l'ensemble de ses éléments sont concentrés plutôt sur le CHAN, y compris le milieu offensif Ahmed Kendouci, très convoité.

"On parle de Kendouci à gauche et à droite, je l'ai pris en tête à tête, il m'a signifié qu'il est concentré sur le CHAN. Les joueurs ne sont pas perturbés. Ils savent s'ils sont performants, c'est la porte de l'Europe qui leur sera ouverte".

Enfin, Bougherra a tenu à remercier les supporters algériens pour leur soutien, depuis le début de la compétition.

"Les billets ont été épuisés en cinq heures, ça n'arrive nulle part dans le monde. On a un pays extraordinaire. Ca montre que ce CHAN est une réussite. Ca donne de la force aux joueurs, imaginez-vous une CAN-2025 en Algérie. Je remercie le peuple pour la passion qui est en train de donner aux joueurs", a-t-il conclu.