Algérie: Douanes - Le nouveau système d'information permet la facilitation des opérations de dédouanement

ALGER — Le lancement du nouveau système d'information des Douanes permettra de faciliter les opérations de dédouanement, de consacrer la transparence et de développer les modalités de lutte contre la fraude et la contrebande, a affirmé, jeudi à Alger, le ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali.

"Les pouvoirs publics s'attèlent à renforcer le corps des Douanes en outils nécessaires lui permettant d'assurer convenablement son rôle", a assuré M. Kassali dans une allocution prononcée lors d'une cérémonie célébrant la Journée internationale de la douane, organisée au Centre international des conférences Abdelatif-Rahal (CIC, Alger).

Présidée par le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, la cérémonie s'est déroulée en présence de membres du Gouvernement, de cadres des Douanes et de hauts fonctionnaires de l'Etat.

Rappelant que le processus de numérisation du secteur se poursuivait, le ministre des Finances a mis en avant "le nouveau système d'information qui permettra la facilitation des opérations de dédouanement, la diffusion des informations relatives au commerce extérieur, l'instauration de la transparence, le développement des mécanismes de lutte contre la fraude et la contrebande, et servir partant l'économie nationale".

Le Premier ministre a supervisé le lancement des essais relatifs au nouveau système d'information des Douanes.

Les premiers essais se sont déroulés en présence du ministre des Finances et du Directeur général des Douanes, Noureddine Khaldi.

Lire aussi: Le Premier ministre appelle à la révision du Code des Douanes

Le nouveau système a pour objectif de "consacrer une administration douanière numérique et efficace, alliant technicité et perfectionnement de la performance en vue d'être à la hauteur des attentes des opérateurs économiques et des différents partenaires", d'après l'exposé présenté à cette occasion.

Le chef du projet de numérisation de l'administration des Douanes, Redouane Boutaleb a affirmé, dans ce contexte, que ce nouveau système d'information "aura un impact positif sur l'économie nationale".

Ce système, dit-il, réalisera une transition numérique du travail des services des Douanes en remplaçant les procédures douanières actuelles avec d'autres procédures numériques, qui elles, se feront via le web, à distance et à travers les différentes plateformes électroniques pour les opérateurs économiques.

M. Boutaleb a également ajouté que le nouveau système d'information des Douanes avait plusieurs avantages relatifs à la simplification et la facilitation des procédures douanières, permettant d'économiser du temps, des efforts et des coûts supplémentaires.

Ce programme est, ajouté t-il, désormais en phase pilote trois mois durant, celle-ci sera progressivement généralisée sur tous les bureaux et centres douaniers, rappelant que ce système a été concrétisé sous la supervision des staffs composés principalement d'expertises algériennes en coopération avec l'Agence coréenne de la coopération internationale (KOICA).

Cette cérémonie a connu une remise de grades à nombre de cadres des Douanes, un hommage rendu aux éléments et cadres décédés dans le cadre de leurs missions, mais aussi d'autres éléments en retraite.

Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane avait appelé, lors de son inauguration de la cérémonie de célébration de la Journée internationale de la douane (JID), l'administration des Douanes à accélérer la révision du Code des Douanes et ses différentes textes d'application en vue d'opérer le changement positif escompté par les opérateurs économiques.

A ce propos, M. Benabderrahmane avait insisté sur "la révision du Code des douanes et ses différents textes pour l'adapter aux objectifs de la nouvelle loi sur l'investissement sur laquelle nous misons pour amorcer un développement prometteur susceptible d'insuffler durablement la dynamique économique du pays et encourager, ainsi, l'investissement national et étranger direct appuyant notre production nationale".

De son côté, le directeur général des Douanes, Noureddine Khaldi avait affirmé que les douanes algériennes ont enregistré en 2022 une "avancée significative" en matière de représentation au niveau international, grâce aux nombreux postes importants occupés au sein de l'Organisation mondiale des Douanes (OMD).

M. Khaldi avait, en outre, indiqué que les Douanes algériennes ont saisi, en 2022, plus de 520 tonnes de produits subventionnés, plus de 10 tonnes de kif traité et plus de 4,8 millions d'unités de comprimés psychotropes que les contrebandier ont tenté d'introduire sur le territoire national.

En 2022, les Douanes ont recouvré plus de 1148 milliards DA de taxes et droits douaniers, selon le directeur général.

La Direction générale des Douanes (DGD) avait décerné, à l'occasion, le Bouclier des Douanes algériennes au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Cette distinction avait été remise par le ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali et le Directeur général des Douanes, Noureddine Khaldi, au directeur de cabinet de la présidence de la République. M. Abdelaziz Khellaf.

Cet hommage intervient "en reconnaissance de l'intérêt particulier que le président de la République accorde aux Douanes, notamment à travers les projets stratégiques que les services des douanes tendent à concrétiser, dont la numérisation des douanes", selon les explications fournies lors de la cérémonie.

Le Premier ministre avait également été distingué pour son "soutien permanent aux douanes algériennes".