Maroc: Province de Khénifra - Remise d'aides humanitaires aux populations touchées par la vague de grand froid

Khénifra — La Fondation Mohammed V pour la Solidarité a entamé, jeudi, l'opération d'acheminement et de distribution d'aides humanitaires aux habitants des zones rurales et montagneuses de la province de Khénifra affectées par la vague de grand froid.

Un total de 3.350 familles relevant d'une vingtaine de communes de la province de Khénifra bénéficieront de cette opération qui est mise en oeuvre sur Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI.

L'opération a débuté dans la province de Khénifra au niveau de la commune rurale de Sidi Yahya Ou Saad située à plus de 1.860 mètres d'altitude.

Dans une déclaration à M24, la chaîne d'information en continu de la MAP, le représentant de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, Youssef Rabouli, a indiqué que des aides humanitaires seront distribuées aux habitants des Douar situés dans les zones rurales et montagneuses de la province de Khénifra qui connait actuellement une vague de froid de grande ampleur.

Les douars devant bénéficier de cette opération sont situés à plus de 1.500 mètres d'altitude et enregistrent durant la saison hivernale des températures glaciales, a-t-il souligné, notant que 3.350 kits ont été consacrés à la province de Khénifra et seront remis aux populations cibles au niveau de 20 points de distribution.

M. Rabouli a relevé que 526 kits ont été distribués aujourd'hui au niveau de la localité de Moulay Yaacoub relevant de la collectivité territoriale Sidi Yahya Oussaad (Qaïda d'El kbab).

Aussi, quelque 336 kits seront également distribués durant cette journée aux habitants de Krouchen relevant de la collectivité territoriale d'Aït Saadelli, a-t-il fait savoir.

Un important dispositif humain et logistique a été déployé en coordination avec le ministère de l'Intérieur et les autorités locales pour réussir cette opération. Dans ce cadre, chaque ménage bénéficiera d'un kit de soutien composé de produits alimentaires (farine, riz, sucre, thé, sel, huile et lait en poudre) et de couvertures.

SM le Roi Mohammed VI a donné Ses Hautes Instructions pour que soit déclenchée immédiatement l'action solidaire "Grand Froid" en faveur des populations rurales exposées à la chute importante des températures dans les provinces du Grand et du Moyen Atlas.

Pour cette première phase d'intervention, l'opération ciblera les ménages des quatre provinces de Midelt, Khénifra, Azilal et Al Haouz.