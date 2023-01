Maroc: La résolution du PE cible directement les avancées économiques et géopolitiques du Maroc (économiste)

Fès — La récente résolution du Parlement européen (PE) à l'égard du Maroc "cible directement les avancées économiques et géopolitiques du Royaume du Maroc et ne fait qu'entacher la crédibilité du Parlement européen et instaurer un climat tendu dans un environnement extrêmement complexe", a affirmé l'économiste et enseignant-chercheur à la Faculté des Sciences juridiques, Économiques et Sociales de Fès, Abderrazak El Hiri.

"Cette décision est sans nul doute une interprétation délibérément erronée des faits évoqués en vue de se livrer à une ingérence dans la souveraineté du Royaume du Maroc", a-t-il dit dans une déclaration à la MAP.

Il est certain que le Maroc s'est illustré comme un partenaire non seulement incontournable dans la région mais aussi et surtout crédible et responsable dans diverses questions afférentes à la promotion de la paix, aux échanges économiques et à la lutte contre le terrorisme, a ajouté M. El Hiri, également directeur du Laboratoire de Coordination des Études et des Recherches en Analyses et Prévisions économiques (CERAPE).

Cette position, a-t-il indiqué, est "le fruit de la stabilité politique dont jouit le Maroc, stabilité reflétant la symbiose intergénérationnelle entre le Roi et le Peuple et conditionnant grandement l'attractivité économique du pays".

L'universitaire a aussi fait savoir que l'action du Parlement européen a été élaborée à travers une logique colonialiste et avec la complicité implicite de certaines parties, tout en faisant part de la nouvelle politique du Maroc basée sur la recherche de l'autonomie dans la prise de décision et la consolidation du partenariat Sud-Sud.

M. El Hiri a rappelé que le Maroc a lancé, dans ce cadre, une politique de diversification de ses partenariats axés sur les secteurs producteurs à forte valeur ajoutée afin booster la compétitivité de l'économie nationale.