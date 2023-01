Ile Maurice: Profil d'entreprise - Bee Works Ltd, une ruche familiale qui bourdonne

Le miel, fruit du travail des abeilles, est connu pour ses vertus depuis la nuit des temps. Sa production, sa commercialisation et sa consommation sont désormais mondiales. Allons à la découverte de Bee Works Ltd, à Rivière-Noire.

Bee Works Ltd est une entreprise familiale spécialisée dans l'apiculture artisanale et les produits de la ruche. Fondée par Étienne de Senneville en 2017, cette entreprise est devenue la référence du miel bio et 100 % local sur le marché mauricien. Elle compte actuellement huit employés, tous passionnés par les abeilles.

Tout a commencé il y a une dizaine d'années, lorsqu'Étienne de Senneville a voulu se lancer dans une activité en forêt. "J'ai toujours aimé l'environnement et les activités en forêt. Je me suis dit, pourquoi pas les abeilles ? J'ai commencé avec deux ruches, puis mon père m'en a donné 20. À partir de là, j'ai vraiment commencé à comprendre le fonctionnement d'une ruche et des abeilles."

Des années plus tard, la passion a germé. Fin 2017, il décide de prendre son envol et de faire de sa passion son métier. Il tend alors la main à un ami, qui accepte de s'impliquer dans cet environnement très apaisant. Ainsi, le 4 décembre 2017, Bee Works Ltd naît. "Nous sommes une entreprise familiale. Il faut savoir que la plupart des entreprises apicoles dans le monde sont des entreprises familiales. C'est un 'héritage' transmis de père en fils", confie le propriétaire.

De fil en aiguille, l'entreprise a gravi les échelons de la notoriété. En 2019, Bee Works Ltd obtient le label Made in Moris. En 2022, aux Sustainable Tourism Mauritius Awards, elle remporte la médaille de bronze dans la catégorie Handicraft & Local products. "Je suis fier de dire que notre miel 100 % local a été utilisé par le chef Rumun du Beachcomber Shandrani Resort & Spa pour les éliminatoires de la Coupe du monde de la pâtisserie."

Écosystème

Les abeilles représentent 80 % de la pollinisation de l'écosystème. L'apiculteur explique : "Sans les abeilles, il y aurait très peu de fruits et de légumes. Elles contribuent au bon fonctionnement de l'écosystème." À ce jour, l'entreprise compte plus de 400 ruches, réparties sur dix ruchers différents, situés à divers endroits de l'île. Les abeilles d'Étienne de Senneville évoluent en pleine nature.

Comme le miel est aussi un produit qui dépend de la floraison, la marque Les Ruchers Senneville produit quatre variétés de miel : le campêche, l'eucalyptus, la baie rose et le multi floral. Ce sont des saveurs qui rendent ce miel local encore plus authentique. "Le miel est récolté des ruches. Après extraction et filtrage, il est directement mis en pot et est prêt à être dégusté. Outre le miel, nous produisons aussi des bonbons au miel et du nougat dans des contenants de 100 g et 250 g."

Alors que les achats en ligne ont gagné en popularité depuis la pandémie, Étienne de Senneville préconise les méthodes de vente à l'ancienne, qui restent fiables et qui comprennent, entre autres, le placement des produits dans les grandes surfaces. "Le marché reste concurrentiel. En tant qu'entrepreneur, je dois toujours me réinventer et proposer des idées différentes et innovantes. Nous travaillons avec des supermarchés, des épiceries, des hôtels et certaines boutiques touristiques. Nous avons un portefeuille de 90 clients que nous visitons fréquemment."

Financement

Véritable clé de voûte, le financement est souvent la base du succès de toute entreprise. Que ce soit à ses débuts, lors de plans d'expansion ou pour une croissance générale. "Ma famille et mes amis, en qui j'ai confiance et qui me font également confiance, me parrainent pour développer mon entreprise. Je les paie correctement tous les mois. Nous investissons petit à petit dans différentes activités telles que des ruches, du matériel apicole, du matériel de transformation et des présentoirs pour vendre nos produits, entre autres."

L'objectif de l'apiculteur, cette année, est d'atteindre 500 ruches actives pour produire 12 tonnes de miel. Ainsi, il envisage de lancer de nouveaux produits dérivés comme la nougatine et le pain d'épices. "Notre vision est d'être la référence dans le secteur de l'apiculture à Maurice. Et notre mission est de travailler avec passion pour notre écosystème", conclut Étienne de Senneville.