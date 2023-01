Algérie: Energie - Arkab reçoit le secrétaire général du GECF

ALGER — Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab a reçu, jeudi à Alger, le Secrétaire général du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF), Mohamed Hamel avec lequel il a évoqué la situation du marché mondial du gaz ainsi que les préparatifs en cours du 7ème Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement du Forum, prévu cette année en Algérie, a indiqué un communiqué du ministère.

L'audience s'est déroulée au siège du ministère en présence d'une délégation du Forum, du directeur de l'Institut de recherche sur le gaz (GRI) relevant du Forum, outre des cadres du secteur de l'Energie, ajoute la même source.

Cette audience s'inscrit dans le cadre de la visite de M. Hamel en Algérie et de la signature de l'Accord de Siège en Algérie de l'Institut de Recherche sur le Gaz du Forum des Pays Exportateurs de Gaz.

Les deux parties ont passé en revue la situation du marché mondial du gaz et les perspectives de son développement à court, moyen et long termes, en sus des "préparatifs en cours du 7ème Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement du Forum prévu cette année en Algérie", a souligné le communiqué.

L'audience a porté également sur "les objectifs stratégiques du GECF et les mécanismes à mettre en place pour permettre aux membres du Forum de procéder à la planification et à la gestion des ressources gazières de manière indépendante".

Soulignant "l'importance d'ériger le GECF en véritable source de proposition, d'expertises et de consulting en matière d'industrie gazière", le ministre a insisté sur "l'impératif de renforcer le dialogue entre les producteurs du gaz et les pays consommateurs en vue de garantir la stabilité et la transparence du marché à tous les intervenants dans la chaine de production du gaz".

Par ailleurs, le ministre de l'Energie s'est félicité de la signature de l'Accord de Siège en Algérie de l'Institut de Recherche sur le Gaz, rappelant que "les pays membres du GECF ont décidé lors de la 19e session du Forum tenue octobre 2017 (Moscou), sur proposition de l'Algérie, la création d'un institut de recherche sur le gaz en Algérie.