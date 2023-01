Soudan: Le FLC-Bloc Démocratique rencontre le Premier Ministre Ethiopien

Khartoum — Les Forces de la Liberté et du Changement (FLC)-Bloc Démocratique se sont entretenues aujourd'hui au Palais Républicain avec le Premier Ministre de l'Ethiopie, Abiy Ahmed sur les relations historiques entre le Soudan et l'Ethiopie.

Le chef adjoint des Forces de la Liberté et du Changement - Bloc Démocratique, Dr. Jibril Ibrahim, a déclaré à la presse après la réunion que le bloc a rencontré le Premier Ministre Ethiopien Abiy Ahmed et a affirmé la fermeté des relations entre les deux pays et a expliqué la position du bloc sur l'accord-cadre et sa vision à ce sujet et a expliqué qu'il ne répond pas aux aspirations nationales souhaitées, et qu'il doit y avoir un accord national compréhensif.

Dr. Ibrahim a souligné qu'ils ont besoin de l'aide des autres, mais l'accord doit être Soudano-Soudanais, notant que son Excellence Abiy Ahmed a dit que la solution doit être purement Soudanaise.

Pour sa part, Mohamed Hamad Saeed, représentant du Bloc des Forces Nationales de la Liberté et du Changement, a dit qu'il n'y a pas de solution de l'extérieur du Soudan pour les questions politiques, car les Soudanais sont connus pour leur sagesse.

Saeed a annoncé leur disposition à s'asseoir tous ensemble pour résoudre les questions en suspens, et que tous les Soudanais sont des partenaires.