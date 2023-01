Soudan: Daglo et Abiy Ahmed discutent les relations bilatérales et les développements au Soudan

Khartoum — Le Vice-Président du Conseil de Souveraineté, Général Mohamed Hamdan Daglo, s'est entretenu aujourd'hui au Palais Républicain avec le Premier Ministre Ethiopien en visite, Abiy Ahmed, sur les relations bilatérales solides entre le Soudan et l'Éthiopie et les moyens de les promouvoir davantage, en plus des développements politiques actuels au Soudan et dans la région.

Le Vice-Président du Conseil de Souveraineté a salué la visite du Premier Ministre Ethiopien au Soudan, soulignant que les relations entre les deux pays sont enracinées et stratégiques, en vertu des liens fraternels profonds et du souci mutuelle de les renforcer et de les développer de manière à réaliser les intérêts communs des deux pays.

Il a souligné la nécessité de renforcer la coopération et la coordination conjointe entre les deux parties au sein des forums régionaux et internationaux, en plus d'œuvrer pour la promotion et le développement des relations économiques, commerciales et d'investissement pour l'intérêt des deux pays et des pays de la région.

Le Vice-Président du Conseil de Souveraineté a fait un briefing détaillé sur les développements politiques actuels dans le pays, et les efforts déployés sous la lumière de l'accord-cadre signé le 5 Décembre dernier, déclarant leur engagement à mettre en œuvre ce qui a été convenu pour atteindre la stabilité dans le pays, soulignant la nécessité pour les parties de coopérer pour la mise en œuvre de l'accord pour surmonter la crise politique et compléter la période de transition.

Pour sa part, le Premier Ministre Ethiopien a exprimé sa grande joie de visiter le Soudan, soulignant les relations fortes et enracinées entre les deux pays frères, en vertu du voisinage et du respect mutuel qui est basé sur la coopération et la coordination conjointe dans tous les domaines, soulignant le souci de son pays pour la stabilité du Soudan, qui constitue un pilier de base pour réaliser le développement et la stabilité dans la région, en raison de son énorme potentialité dans tous les domaines, soulignant leur aspiration à renforcer la coopération bilatérale dans les domaines économiques, commerciaux et d'investissement.

Il a souligné que son pays soutient les efforts des Soudanais pour parvenir à des solutions à la crise politique au Soudan, appelant à la nécessité pour les parties Soudanaises de coopérer les unes avec les autres et de donner la priorité à l'intérêt national pour atteindre la sécurité et la stabilité.

Il a donné un éclairage sur les développements positifs dont l'Éthiopie témoigne sous la lumière du processus de paix signé.