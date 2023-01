Egypte: Ministère de l'aviation civile

Au cours de l'année 2022, l'industrie mondiale de l'aviation a été témoin de grands défis dont les répercussions se sont reflétées dans ce secteur. A

u début de cette année, ce secteur s'est remis des répercussions de la pandémie de Corona, qui a causé d'énormes pertes à l'industrie de l'aviation, jusqu'à ce que la guerre russo-ukrainienne déclenche. Cette guerre a causé des graves crises qui ont conduit à une hausse des prix, en particulier les prix de l'énergie, ce qui a eu des effets négatifs sur le secteur de l'aviation et des coûts d'exploitation élevés. En plus, les changements climatiques et les émissions de carbone sont également un des plus importants défis à relever pour parvenir à un développement durable dans le domaine du transport aérien.

Le secteur de l'aviation civile égyptienne a fait face à de nombreux défis mais il a continué à réaliser de nombreuses réalisations grâce au soutien de l'État égyptien afin de réaliser le développement durable conformément à la vision de l'Égypte 2030 et à la stratégie du ministère de l'Aviation civile .

La stratégie du ministère de l'aviation vise à optimiser les ressources et à les maximiser, ainsi qu'à attirer davantage d'investissements. Cette stratégie repose sur plusieurs axes, dont notamment la poursuite du développement, l'amélioration de la compétence des aéroports, l'augmentation de leur capacité et de la qualité des services fournis, la modernisation de la flotte aérienne de la compagnie nationale, l'expansion du réseau de compagnies aériennes par l'ouverture de nouveaux marchés, le développement de l'activité de l'aviation à bas prix, et le renforcement de la coopération avec le secteur privé dans tous les domaines, en plus de la formation de l'élément humain, qui représente la véritable richesse du secteur selon les derniers systèmes scientifiques et technologiques, l'utilisation d'énergies nouvelles et renouvelables pour réduire la pollution de l'environnement, la participation à divers événements et conférences locales, régionales et internationales, et le renforcement des relations avec les différents pays du monde, ce qui contribue à augmenter les investissements dans le secteur de l'aviation, qui est un des piliers les plus importants de l'économie nationale.

L'année 2022 a été témoin de nombreux réalisations dont notamment

La poursuite des projets de développement et de modernisation des infrastructures des aéroports ' ainsi que l'ouverture de l'aéroport du Sphinx après son développement, qui est l'un des nouveaux aéroports les plus importants .

-L'extension du réseau aérien .

-Le maintien de l'adhésion au "OACI" depuis la création de l'organisation.

- Le ministère de l'aviation civile et les aéroports du Caire et de Borg El Arab ont passé l'inspection internationale de l'organisation OACI, avec un niveau d'évaluation qui dépasse les normes internationales .

-Le ministère de l'Aviation a joué un rôle majeur lors du Forum mondial de la jeunesse dans sa quatrième édition et à la COP27 à Charm el-Cheikh qui a été salué par diverses parties locales et internationales , outre qu'il a participé à de nombreuses activités sur les effets du climat sur l'industrie aérienne.

-Renouvellement des accréditations et certificats internationaux pour les divers aéroports, agences et entreprises affiliées au ministère afin de renforcer la confiance internationale dans le secteur de l'aviation égyptienne .

Renforcement de la coopération entre l'Egypte et les divers pays du monde dans le domaine du transport aérien :

Dans le cadre des réunions continues du ministre de l'aviation avec les ambassadeurs de nombreux pays du monde dans le but de renforcer la coopération dans le domaine du transport aérien, il a rencontré un certain nombre d'ambassadeurs de pays auprès de la République arabe d'Égypte, notamment l'Irak, la Grande-Bretagne, le Brésil, la France, la Corée du Sud, Singapour, la République tchèque, le Royaume hachémite de Jordanie, le Japon, Bulgarie et Sierra Leone. Et ce pour discuter des moyens de renforcer les relations bilatérales dans les diverses activités du transport aérien et pour soutenir tous les aspects de la coopération surtout dans le domaine des activités de l'aviation civile.

Participation du Ministère de l'Aviation à l'Assemblée Générale de l'OACI :

Dans la première participation internationale après avoir assumé la responsabilité du ministère de l'aviation, le lieutenant général Mohamed Abbas a dirigé la délégation égyptienne aux réunions de la quarante et unième Assemblée générale de l'Organisation de l'aviation civile internationale "OACI" avec la participation des délégations de 193 États membres de l'organisation.

Au cours de sa participation, le ministre de l'aviation a prononcé le discours de l'Égypte devant l'Assemblée générale de l'OACI, où il a passé en revue la vision de l'Égypte face aux divers défis auxquels l'industrie de l'aviation est confrontée ainsi que son rôle dans le soutien de l'OACI et la coordination permanente du service de transport aérien mondial.

Au terme de cette participation, l'Égypte a remporté le plus grand nombre de voix lors des élections des membres du Conseil de l'OACI pour la "deuxième catégorie" pour les trois prochaines années. Au cours des travaux de l'Assemblée générale, l'Égypte a également remporté le poste de vice-président du Comité économique et a été le premier pays arabe et africain à remporter le poste de vice-président du Comité pour la protection de l'environnement de l'OACI.

Pendant les activités de l'Assemblée générale de l'OACI à Montréal, le général de corps d'armée Mohamed Abbas a rencontré un certain nombre de ministres arabes et africains ainsi que des responsables internationaux, notamment Salvatore Chaquitano, président du Conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale, Juan Carlos Salazar, secrétaire général de l'OACI, et Louis Phillipe de Oliveira, président du Conseil international des aéroports, et ce dans le but de renforcer la coopération conjointe dans le domaine de l'aviation civile.

L'aviation civile ... et la COP 27

Dans le cadre des directives du dirigeant politique d'Égypte concernant la COP 27, qui s'est tenu dans la ville de Charm El-Cheikh en Novembre dernier, et à la lumière des efforts de l'État égyptien pour organiser la conférence d'une manière honorable, le ministère de l'aviation a intensifié ses efforts pour la coordination et pour fournir toutes les facilités aux invités de l'Egypte. Le ministère de l'aviation a également participé aux activités du sommet sur le climat, convaincu de l'importance de la dimension environnementale dans le domaine de l'aviation, car il s'agit d'un axe majeur de la stratégie nationale pour le changement climatique 2050.

La participation du ministère au Sommet sur le climat s'inscrit dans le cadre de la stratégie du ministère de l'aviation visant à assurer le développement durable du secteur de l'aviation conformément à la Vision 2030 de l'Égypte et à atteindre les objectifs de la Stratégie nationale sur le changement climatique afin de s'adapter au changement climatique et d'en réduire les effets négatifs conformément à la Convention-cadre des Nations unies et d'intensifier les efforts qui renforcent la recherche scientifique et la sensibilisation à l'environnement, s'orientent vers les énergies propres et renouvelables, et rationalisent la consommation d'énergie et de carburant sur les différents sites de travail du secteur de l'aviation civile, contribuant ainsi à atténuer les répercussions négatives du changement climatique et à assurer la croissance économique.

Les efforts du ministère ont été représentés dans la préparation et la mise en œuvre d'un ensemble de plans logistiques et techniques. Des réductions ont été accordées sur les vols internationaux et intérieurs d'Egyptair pour les délégations participant à la conférence, en plus le nombre de vols entre Le Caire et Charm El-ainsi que l'utilisation de systèmes de cellules solaires.

Le ministère de l'aviation civile a également participé aux réunions "OACI" pendant la COP27 concernant les émissions de carbone, en particulier en ce qui concerne l'objectif mondial ambitieux pour du secteur de l'aviation civile représenté par l'atteinte de zéro d'émission en 2050.

Les aéroports égyptiens :

Le secteur de l'aviation civile est l'un des principaux axes menant à la réalisation des plans de développement économique, car il contribue à relancer le trafic aérien et le tourisme en Égypte. C'est pourquoi le ministère de l'aviation a accordé une grande importance au développement du système aéroportuaire égyptien. Ce qui a permis de développer et d'améliorer les performances de nombreux aéroports, et de mettre en place cinq nouveaux aéroports : les aéroports de la Capitale Administrative, de Sphinx, de Bérénice, de Bardawil et d'Alamein.

Les aéroports égyptiens ont réalisé un bond au niveau du continent africain en matière de trafic de passagers et de fret aérien. En 2021, l'aéroport international du Caire a figuré en tête de la liste publiée par le Conseil international des aéroports (ACI) pour les dix premiers aéroports africains en termes de trafic de passagers. L'aéroport du Caire est également classé à la "deuxième place" pour le trafic de fret ainsi que l'aéroport d'Hurghada s'est classé le cinquième, et l'aéroport de Charm El-Cheikh s'est classé le huitième, et ce selon les statistiques du Conseil international des aéroports (ACI).

L'Aéroport International du Caire est devenu un centre de trafic aérien au Moyen-Orient, où le nombre de passagers a atteint en 2022 environ 20 millions, réalisant ainsi le taux d'exploitation le plus élevé depuis sa création. En outre, de nombreux travaux de développement ont été mis en œuvre pour assurer la qualité des services et renforcer la sécurité des passagers et des avions. Parmi eux, la participation de l'aéroport international du Caire au système de gestion de (IATA), ce qui lui permet d'attirer un plus grand nombre de lignes aériennes internationales à opérer à l'aéroport et de faciliter le mouvement des vols de correspondance.

Les mesures de sécurité de l'aéroport international du Caire ont été améliorées. Les dispositifs pour l'inspection des bagages ont été renforcée par un système de détection des explosifs, conformément aux instructions de sécurité locale et internationale.

Améliorer les mesures de sécurité à l'aéroport en installant des caméras thermiques à l'aéroport.

Développer la zone des voyages internationaux dans le terminal passager pour faciliter le déplacement des passagers en transit et mise à disposition d'un espace d'investissement dans le terminal n° (3).

Dans le domaine du fret aérien, la compétence du village de fret a été améliorés afin de pouvoir accueillir de plus grands modèles d'avions, et de pouvoir disposer de grands parkings d'avions à proximité du village pour recevoir les vols de fret aérien.

Mise en place de cours de formation spécialisés pour qualifier les cadres humains.

Les systèmes d'éclairage des bâtiments de l'aéroport ont été remplacés par des LED.

Le système de manutention des bagages de l'aéroport international du Caire a été développé, ce qui contribue à augmenter la capacité du système de bande à bagages de l'aéroport international du Caire pour atteindre 12 000 sacs par heure au lieu de 4 800 sacs par heure avant la mise en œuvre du projet.

La mise en service du garage à plusieurs étages qui permet de faire face à l'augmentation du nombre de voitures arrivant à l'aéroport international du Caire.

L'aéroport de Charm El Cheikh :

Le projet de développement de l'aéroport de Charm El-Cheikh comprend la construction, à l'aéroport de Charm el-Cheikh en Égypte, d'une nouvelle aérogare, d'une nouvelle piste et d'une nouvelle tour de contrôle, avec tous les équipements aéroportuaires, auxiliaires et électriques connexes. Le projet permettra d'augmenter la capacité de l'aéroport de 10 millions de passagers par an au lieu de 7,5 millions.

Des centrales solaires ont été mises en place grâce à la signature d'un protocole de coopération entre le Centre de modernisation industrielle, le ministère de l'électricité et de l'énergie renouvelable et la compagnie égyptienne des aéroports pour fournir un soutien technique dans la mise en œuvre d'une centrale solaire à l'aéroport international de Charm El-Cheikh.

L'aéroport de Sphinx :

L'aéroport de Sphinx a été développé pour répondre aux besoins des résidents des gouvernorats de Gizeh, Fayoum, Beni Suef, Minya et Menoufia et pour réduire la surcharge de l'aéroport du Caire ainsi qu'activer le "tourisme d'un jour", Et ce en raison de la proximité de l'aéroport avec le Grand Musée Egyptien et la zone des pyramides de Gizeh. Les vols intérieurs ont commencé à fonctionner le 1er novembre 2022.

Les travaux de développement ont inclus l'augmentation de la superficie totale du bâtiment pour atteindre 24 mille mètres carrés au lieu de 3600 mètres, ce qui augmente la capacité de l'aéroport à 900 passagers / heure au lieu de 300 passagers par heure, le développement des bureaux administratifs, la zone libre du marché, la salle de contrôle et de surveillance, le système de caméras, le système de sécurité, et l'achèvement des étapes de mise en œuvre des systèmes techniques et de sécurité de l'aéroport, ainsi que l'étude de la possibilité d'utiliser l'énergie solaire pour éclairer les bâtiments de l'aéroport, en coordination avec l'Autorité de l'aviation civile, pour atteindre les plus hauts niveaux de sécurité et de qualité environnementale.

L'aéroport de la capitale

Il est situé à l'est de l'aéroport du Caire et consiste un bâtiment pour les passagers d'une superficie de 4000 mètres carrés, avec une capacité de 300 passagers par heure. L'aéroport a également été équipé de systèmes de détection à rayons X et d'un système automatique d'alarme incendie.

Un nouveau parking pouvant accueillir 400 voitures et 20 bus.

L'aéroport de Bérénice

Il est considéré comme l'un des aéroports prometteurs pour stimuler le tourisme en Egypte, étant donné la richesse de cette région en destinations touristiques ainsi que sa position unique sur la côte de la mer Rouge. Ce qui contribue à attirer plus d'investissements dans la zone entourant l'aéroport, qui est situé au sud de la ville de Marsa Alam. Il se compose d'un terminal pour les passagers avec une capacité de 600 passagers / heure, un couloir de 3.650 mètres de long et 60 mètres de large, et un tablier qui peut accueillir environ 8 avions, et 47 installations techniques, administratives et de service.

L'aéroport de Bardawil

Il est situé au centre du Sinaï dans la zone d'Al-Maliz pour servir les zones industrielles et agricoles du Sinaï. La construction et le développement de l'aéroport comprennent un terminal pour les passagers d'une capacité de 300 passagers/heure, un couloir principal de 3350 mètres de long et 60 mètres de large, une aire de trafic pour les avions d'une capacité de 8 avions, une tour de contrôle aérien, un bâtiment météorologique, et des installations administratives, de service et techniques.

L'aéroport de Sainte-Catherine

Il est considéré comme l'un des plus importants aéroports touristiques égyptiens, qui permettra d'atteindre les objectifs de l'État en matière de relancer du tourisme religieux et environnemental dans la ville. Les travaux d'aménagement comprennent l'augmentation de la superficie du terminal des passagers et l'amélioration de sa compétence, la construction d'un nouveau bâtiment pour augmenter la capacité de l'aéroport de 80 passagers/heure à 600 passagers/heure ainsi que l'aménagement du couloir actuel, afin d'augmenter la capacité de l'aéroport pour desservir la zone touristique.

L'Aéroport Burj Al Arab

Le premier bâtiment écologique pour passagers est en cours de construction en Égypte. Il pourra accueillir 4 millions de passagers par an, avec une superficie totale de 36 000 mètres carrés, pour atteindre la capacité de l'aéroport (6 millions de passagers) par an. Il est prévu qu'il soit achevé en mars 2023 pour accueillir le volume du trafic passagers prévu jusqu'en 2030. De plus la mise en place d'un système intégré de drainage des eaux de pluie, la création d'un nouveau taxi aérien avec tous ses équipements et le reliant à l'ancien terrain d'aviation, la création de routes de service et la hausse de la performance de la sécurité de l'atterrissage et du décollage des avions conformément aux normes internationales pour assurer la sécurité et la sûreté de l'aviation civile.

L'aéroport d'Hurghada

Cet aéroport a été développé pour assimiler l'augmentation du trafic aérien, de sorte que le bâtiment comprend 72 comptoirs pour accomplir les procédures de voyage et d'arrivée, et deux comptoirs pour servir les bagages de grande taille. Le système de bandes transporteuses et la zone de tri des bagages pour les départs ont également été développés grâce au travail d'un système de transport automatisé qui contient 6 bandes pour transporter les sacs des passagers. En outre, un système de caméras de surveillance de sécurité et un système de contrôle électronique ont été installés, la capacité de stockage des caméras a été augmentée.

L'aéroport d'El Alamein

L'aéroport a été témoin de travaux de développement qui comprennent l'augmentation de sa capacité à 400 passagers par heure. Le terrain d'aviation est en cours d'aménagement pour accueillir 45 avions. L'extension du couloir actuel a été achevée. Un nouveau couloir de 4 kilomètres de long et de 45 mètres de large a été établi. Les couloirs sont éclairés par un nouveau système et reliés à la tour de contrôle. L'aéroport dispose d'une station pour les services au sol, l'approvisionnement en carburant, et une station d'électricité. Le parking de l'aéroport peut actuellement accueillir 400 voitures et 150 bus.

Les aéroports de Louxor, d'Assouan, d'Abou Simbel, de Sohag, d'Assiout, de Marsa Matruh, de Taba et de Port Saïd ont connu des travaux de développement qui ont porté sur l'ensemble des installations de ces aéroports, tel l'éclairage des pistes, l'augmentation de la performance de la tour de contrôle aérien, le remplacement, le renouvellement et l'installation de systèmes d'alarme automatiques et d'extinction automatique d'incendie pour les stations satellites et de communication.

L'Agence nationale pour les services de navigation aérienne

L'Agence nationale pour les services de navigation aérienne a pour objectif de développer les systèmes de navigation aérienne et de communication afin de développer la méthode d'exploitation et de sécurisation de l'espace aérien égyptien en le couvrant de radars tridimensionnels et en modernisant les systèmes de communication radar dans les aéroports. En plus, 5 systèmes de gestion du trafic aérien et 6 systèmes de communication ont été mis en service aux aéroports de Burj Al Arab, Louxor, Assouan, Kattameya et Sharm El-Sheikh, ainsi que 22 stations radar ont été installées. Pour gérer le trafic aérien, des systèmes d'alarme automatique et d'extinction automatique d'incendie ont été installés pour les stations satellites et de communication des aéroports d'Assiut, d'Assouan, de Marsa Matrouh, d'Hurghada et de Taba.

En outre, la société possède 19 appareils de navigation répartis dans la République, et ces appareils permettent de localiser les avions et de faciliter le trafic aérien. Et ce, grâce au système d'atterrissage automatique qui se distingue par sa précision dans la détermination des sites d'atterrissage et de décollage.

Le centre national pour la gestion du trafic aérien

Le centre national joue un rôle important dans le développement du trafic aérien, la fourniture de services de navigation, l'amélioration de la sécurité aérienne garantie par l'information, et la participation à la préparation des services et informations aéronautiques nécessaires à la sécurité et à l'efficacité des communications, des informations de navigation.

EgyptAir

Dans le cadre de la stratégie de la compagnie nationale EgyptAir, qui a célébré le 7 mai 2022 le 90e anniversaire de sa création en tant que première compagnie aérienne au Moyen-Orient et septième compagnie aérienne au monde, la compagnie a élaboré un plan ambitieux pour étendre son réseau. Elle a ouvert de nouvelles lignes et de nouveaux marchés et a repris un certain nombre de lignes qui se sont arrêtées pendant la pandémie de Corona, ce qui contribue à activer le trafic aérien vers les destinations touristiques égyptiennes.

Dans le cadre de la stratégie du ministère de l'aviation civile visant à activer le trafic aérien et le tourisme, la compagnie nationale EgyptAir s'attache à coordonner avec les agents touristiques pour augmenter les vols directs entre Moscou et Charm El-Cheikh et Hurghada pour atteindre 28 vols à partir du début de l'année prochaine 2023. Actuellement, il y a 7 vols directs par semaine entre Moscou et les destinations touristiques égyptiennes, dont 4 vols par semaine entre Moscou et Charm El-Cheikh et 3 vols vers Hurghada. Il a également été décidé, à partir du 18 décembre 2022, d'augmenter les vols directs entre Le Caire et Moscou, à 14 vols par semaine.

L'ingénieur Yehia Zakaria a été élu membre du comité exécutif de l'assemblée générale de l'Organisation des transporteurs aériens arabes.

Pour attirer les marchés européens, EgyptAir a organisé une visite pour une délégation de représentants de sociétés de voyage et de tourisme dirigée par la Fédération des sociétés de tourisme de Hongrie, qui comprend plus de 50 sociétés de voyage et de tourisme.

L'Académie d'EgyptAir

L'Académie d'EgyptAir a organisé un certain nombre de programmes de formation dans diverses activités de transport aérien. Elle a accueilli, en coordination avec l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), un stage de formation international pour la réduction des émissions de carbone pour l'industrie mondiale de l'aviation approuvé par l'OACI, connu sous le nom de "CORSIA". Et ce, afin de préserver l'environnement, faire face aux effets du changement climatique et réduire les émissions de carbone dans l'aviation.

L'Académie d'EgyptAir a également réussi à renouveler l'accréditation de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) pour les équipements de vol de type A320 (neo / ceo), B737-800, B777-200ER. Ceci afin de se conformer aux dernières législations locales et internationales. La délégation de l'Agence européenne a fait l'éloge de l'efficacité des appareils d'aviation de l'Académie.

L'Académie a passé un contrat avec le fabricant de l'instrument de vol analogique de l'Airbus A330 pour en modifier les technologies. Elle cherche à emboîter le pas aux législations internationales les plus modernes et à développer ses potentialités pour assurer des programmes de formation avancés, garantissant un service de qualité.

L'Académie a également pu renouveler son accréditation auprès de l'Autorité de l'aviation civile du Koweït. Elle a reçu une délégation de l'Autorité de l'aviation civile koweïtienne pour s'informer des derniers programmes de formation et des simulateurs de vol pour la formation des pilotes.

Compagnie aérienne à bas prix

Dans le cadre de la volonté de l'État égyptien de soutenir le tourisme et le trafic aérien vers l'Égypte ainsi que l'importance d'établir une entité à faible coût, le ministère de l'aviation civile applique le modèle d'aviation à bas coût par le biais EgyptAir, affilié au ministère de l'aviation. Cette compagnie offre des vols vers les destinations touristiques égyptiennes, en plus des vols intérieurs de l'aéroport de Charm el-Cheikh vers les aéroports de Luxor, Aswan et Sphinx, du Moyen-Orient et des pays arabes vers l'aéroport du Caire.

Dans le cadre de la stratégie du ministère de l'aviation civile visant à réaliser un développement durable conformément aux directives de l'État égyptien, la compagnie nationale, EgyptAir, a effectué le premier vol avec des services et des produits "respectueux de l'environnement" en janvier 2022 du Caire à Paris, "pour être le premier vol de ce type pour une compagnie aérienne du continent africain." dont le secteur de l'aviation civile égyptienne accorde une grande importance à faire face aux effets du changement climatique.

Afin de réduire la pollution de l'environnement et les émissions de carbone, la compagnie nationale, EgyptAir, a lancé le premier vol commercial de la compagnie avec du carburant durable de l'aéroport Charles de Gaulle dans la capitale française, Paris, à l'aéroport de Charm El Cheikh directement. Ce qui coïncide la COP27. Et ce, en coopération avec Neste, qui est l'une des principales entreprises mondiales dans le domaine de la production de carburéacteur durable.

EgyptAir a participé aux activités du "World Future Energy Summit" à Abu Dhabi. Ce sommet mondial est considéré comme une plateforme mondiale qui contribue à stimuler les efforts visant à accélérer le rythme du développement durable.

EgyptAir a également participé à un colloque intitulé " L'Égypte et le changement climatique - Race à zéro émission", qui a été organisé par l'Université d'octobre pour les sciences et les arts modernes, dans le but de se concentrer sur la durabilité et la sensibilisation au changement climatique. La société nationale pour les services de navigation aérienne a modifié le schéma d'éclairage de l'aéroport du Caire, réduit l'utilisation des appareils, remplacé les systèmes d'éclairage par le système LED à la clôture de l'aéroport de Charm el-Cheikh, et l'éclairage des aires de trafic aux aéroports de Sphinx et de la capitale.

Dans le domaine de de la gestion de l'eau, l'eau est traitée par des stations d'épuration dans la plupart des aéroports égyptiens. Un système d'irrigation au goutte-à-goutte a également été mis en place ainsi que l'eau turbide est utilisée dans les travaux d'irrigation.