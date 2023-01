Afrique: TotalEnergies CHAN 2022 - Le meilleur des phases de groupe

Les phases de groupes du Championnat d'Afrique des Nations TotalEnergies (2022 en Algérie sont terminées. Voici les meilleurs joueurs choisis par le Groupe d'Etude Technique qui compose le meilleur XI de cette phase de la compétition.

Avec trois matches sans encaisser de but, le gardien algérien Alexis Guendouz a été impressionnant jusqu'à présent, veillant à ce que les Fennecs n'encaissent pas de but, mais il a également fourni une solidité défensive à son équipe.

A l'arrière droit, Eddie Afonso, de l'Angola, s'est distingué lors des phases de groupe par ses courses régulières sur l'aile droite, offrant à la fois des options offensives à l'équipe.

Généreux, Afonso est le passeur décisif du premier but de l'Angola dans le tournoi, pour Laurindo Aurelio, plus connu sous le nom de Depu à Oran.

En défense centrale, le Nigérien Ismael Souley et l'Algérien Chouaib Keddad s'associent. Connu pour leur capacité à communiquer, à empêcher les joueurs adverses de marquer et à dégager tout ce qui se trouve devant eux.

Leur mouvement avec et en sans ballon a également impressionné le TSG, qui a retenu les deux joueurs pour leur rôle dans la progression de leurs équipes dans le tournoi.

Le Sénégalais Cheikh Sidibe est l'arrière gauche de l'équipe pour son exécution moderne de ce rôle. Il est rapide, et précis dans ses courses. Il a la capacité d'envoyer des centres de son côté gauche qui causent des problèmes à l'adversaire.

Lors du match décisif contre la République démocratique du Congo remporté 3-0 par le Sénégal, Sidibé a fait 71% de passes précises depuis l'aile gauche et a effectué trois tacles importants pour empêcher les Léopards de faire trembler les filets.

Au milieu du peloton, le Sénégalais Lamine Camara s'assoit à droite d'un milieu de terrain à trois, tandis que le Malgache Solomampionona Razafindranaivo sert de pivot et que l'Algérien Houssem Mrezigue s'assoit à gauche de ce trio qui offre à la fois des options offensives en attaque et la capacité de revenir en arrière pour reprendre la possession et le contrôle du jeu.

Pour compléter le côté offensif de cette équipe, Gilberto se trouve sur le côté droit de la ligne de front. L'Angolais aux cheveux blonds est l'homme idéal dont vous avez besoin dans votre équipe pour offrir de la largeur et orchestrer les entrées dans la surface et forcer la défense adverse à faire des erreurs. C'est ce qu'il a fait avec constance contre le Mali et la Mauritanie.

Il a été nommé homme du match par TotalEnergies lors du deuxième match contre la Mauritanie.

Jonathan Ikangalombo, de la République démocratique du Congo, arrive sur le côté gauche et fait preuve d'une puissance et d'une rapidité offensives telles que toute défense aura du mal à défendre son énergie et son habileté.

Il a montré qu'il avait l'œil pour le but et qu'il lâchait le ballon au bon moment et au bon endroit, mais malheureusement, ses coéquipiers n'ont pas réussi à le faire compter, car les Léopards ont quitté le tournoi sans avoir marqué un seul but en trois matchs.

Pour couronner cette sélection, Sankara Karamoko, 19 ans, a été impressionnant lors des trois matchs que la Côte d'Ivoire a disputés en Algérie.

Son sens du but s'est fait remarquer et son but contre l'Ouganda, lors du dernier match du groupe B, a confirmé ce que tout le monde savait : c'est un buteur capable de trouver le chemin des filets même sur une demi-occasion.

Et lorsqu'il a attiré trois défenseurs ougandais pour donner le ballon au remplaçant Aubin Kouame qui a trouvé le fond des filets, cette action a non seulement montré sa bonne lecture du jeu mais aussi qu'il est un joueur d'équipe.

Il a reçu le prix TotalEnergies de l'homme du match de ce match et est un homme qui a été loué de manière constante, même par l'opposition.

À la tête de cette équipe se trouve Romuald Rakotondrabe, l'entraîneur de Madagascar. Sa capacité à prendre la responsabilité des actions de son équipe et à supporter la pression d'une jeune équipe représentant une nation participant au CHAN pour la toute première fois a été remarquable.

Il a su prendre chaque match comme il venait et a donné à ses joueurs la confiance nécessaire pour croire en eux comme en une équipe capable de progresser à partir des phases de groupe et de rêver en grand à la compétition continentale.

Gardien de but

Alexis Guendouz (Algérie)

Défenseurs

Eddie Afonso (Angola)

Ismael Souley (Niger)

Chouaib Keddad (Algérie)

Sheikh Sidibe (Sénégal)

Milieux de terrain

Lamine Camara (Sénégal)

Houssem Mrezigue (Algérie)

Solomampionona Razafindranaivo (Algérie)

Attaquants

Gilberto (Angola)

Sankara Karamoko (Côte d'Ivoire)

Jonathan Ikangalombo (République démocratique du Congo)