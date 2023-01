Afrique: SIAO 2023 - L'édition de la résilience

Après les rendez-vous manqués de 2020 et 2022, la 16e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou ouvre ces portes, aujourd'hui 27 janvier 2023, à Ouagadougou. Plus de 350 artisans prennent part à cette édition.

Les 370 artisans qui se sont inscrits pour prendre part à la 16e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou (SIAO) n'auront pas à remballer leurs affaires et à rentrer chez eux comme cela a été le cas en 2022. Le SIAO ouvre bel et bien ses portes aujourd'hui, selon les assurances données par le ministre du Développement industriel, du Commerce, de l'Artisanat et des Petites et moyennes entreprises, Serge Poda qui a effectué une visite sur le site d'exposition, le 24 janvier dernier, en vue de s'enquérir de l'état des préparatifs.

" Nous sommes prêts à plus de 98% ", rassurait-il. Au regard des reports enregistrés dans l'organisation de cette édition, du fait d'abord de la maladie à coronavirus en 2020 et du coup d'Etat en 2022, le SIAO de cette année se veut pour les organisateurs, celui de la résilience. " Nous voulons, à travers cette édition, vendre l'image d'un pays résilient et debout face à un tableau national assombri par l'hydre terroriste ", a indiqué le ministre lors d'un point de presse animé pour faire l'état des lieux des préparatifs.

La 16e édition du SIAO sera, par ailleurs, l'occasion pour les artisans de réfléchir à comment l'artisanat peut être utilisé comme un levier de développement et de résilience pour le Burkina Faso qui traverse une crise sécuritaire et humanitaire sans précédent. D'où le thème retenu : " Artisanat africain, levier de développement et facteur de résilience des populations ".

En plus des cérémonies d'ouverture et de clôture, le SIAO 2023 sera marqué par la 10e conférence des ministres en charge de l'artisanat des 28 pays membres du Comité, de coordination pour le développement et la coordination de l'artisanat Africain (CODEPA). Cette conférence a pour objectif de réunir une large opinion continentale sur le secteur de l'artisanat et réfléchir en vue de le booster afin qu'il soit un axe prioritaire dans les plans nationaux de développement.

La rencontre sera l'occasion pour les membres du comité de faire l'état de mise en œuvre des résolutions prises lors de la 9e conférence des ministres, tenue à Bulawayo, le 23 juin 2017 et proposer des mécanismes pour renforcer la visibilité, l'autorité et la légitimité continentale de l'organisation. Les différentes instances du comité à savoir la présidence, le secrétariat général et les délégations régionales seront également renouvelées.

Un accès permanent au site

Le SIAO 2023, ce ne sera pas seulement des conférences et des expositions mais aussi des animations musicales tous les soirs sur le site. Des grands noms de la musique moderne burkinabè tels que Floby, Dez Altino, Solo Dja Kabaco, Idak Bassavé, Ella Nikièma, Pamika et Mariah Bissongo sont annoncés. Des troupes traditionnelles comme celles de Marie Gayéri et de Zougnazagmda seront également de la partie selon la liste officielle publiée par le commissariat général.

De l'humour, du slam et des contes viendront également agrémenter les soirées des participants avec des prestations du groupe Génération 2000, Choco B, Albatros, etc. Malgré ce programme musical alléchant et la diversité d'exposants attendus à cette 16e édition du SIAO, l'insécurité que traverse le pays pourrait dissuader plus d'un à prendre part à cette fête de l'artisanat.

A cet effet, le ministre en charge de l'artisanat a rassuré que des dispositions sont prises pour assurer la sécurité des exposants et des visiteurs. " Il y a une commission sécurité qui est mise en place. Des dispositions ont été prises en matière de ressources humaines, de matériel, de stratégies et de renseignements pour que ce Salon puisse se passer dans de très bonnes conditions sécuritaires. Selon les renseignements, le risque sécuritaire est minimisé ", a laissé entendre le ministre.

Il a toutefois demandé aux visiteurs de suivre les indications qui seront données par les Forces de défense et de sécurité (FDS) et d'éviter de venir avec des sacs trop chargés ou des effets tranchants. Par ailleurs, en vue d'éviter les longues files d'attente, 16 portes seront ouvertes pour l'achat des billets d'accès au site d'exposition. Les pass d'entrées peuvent également s'obtenir par mobile money et dans certains supermarchés.

Ils sont fixés à 500 FCFA pour les pavillons ventilés et 1000 FCFA pour ceux climatisés. Un accès permanent au site est également disponible au prix de 10 000 FCFA. Au moins 21 pays dont le Sénégal, le Bénin, l'Iran, le Pakistan, Madagascar, le Mali et le Maroc sont attendus à cette édition.