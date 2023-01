Afrique: Covid-19 - Faible nombre de cas enregistrés en Afrique durant les fêtes de fin d'année, indique l'OMS

TUNIS — Pour la première fois depuis le début de la pandémie, l'Afrique sort de la saison des voyages du nouvel an sans une recrudescence significative des cas de Covid-19, a souligné jeudi l'Organisation mondiale de la santé (OMS) dans un communiqué.

Au cours des trois premières semaines de l'année, l'Afrique a enregistré environ 21.000 cas a indiqué l'OMS ajoutant que "Malgré une recrudescence des cas en Afrique du Sud, en Tunisie et en Zambie au cours des deux dernières semaines, il s'agit d'une baisse de 97% par rapport à la même période de l'année dernière".

Selon l'OMS, c'est le premier mois que janvier n'est pas marqué par une recrudescence des cas après les fêtes de fin d'année depuis le début de la pandémie. Dans le même temps, un décompte effectué le 22 janvier dernier fait état de 88 décès dans la région, contre 9.096 pour la même période en 2022.

" Nous commençons l'année 2023 sur une note positive, a déclaré la Dre Matshidiso Moeti, Directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique soulignant que "Pour la première fois depuis que le coronavirus a secoué nos vies, le mois de janvier n'est pas synonyme de recrudescence".

L'Afrique entame la quatrième année de la pandémie avec l'espoir de dépasser le mode de réponse d'urgence "selon elle.

En 2022, l'Afrique n'a pas connu de pics pandémiques majeurs, les flambées ayant duré en moyenne trois semaines avant de s'estomper. En revanche, en 2021, le continent a connu deux vagues pandémiques provoquées par des variantes plus transmissibles et plus mortelles.

Les décès ont chuté de 99% par rapport à la même période en 2022

Bien sûr, le nombre de tests est également faible, mais le plus important est que les hospitalisations pour des cas sévères de Covid-19 ont nettement diminué et que les décès hebdomadaires ont chuté de 99 % par rapport au niveau atteint au cours des trois premières semaines de janvier 2022 ", a ajouté la Dre Moeti.

En Afrique, le Botswana et l'Afrique du Sud sont les seuls pays à avoir détecté la sous-variante XBB.1.5 Omicron, l'une des sous-lignées ayant des implications pour la santé publique. Le séquençage génomique a ralenti à mesure que les taux de dépistage ont diminué, a détaillé la branche africaine de l'OMS.

Avec le ralentissement progressif des cas au cours de l'année écoulée, l'OMS s'attend à ce qu'une transmission de faible niveau du virus se poursuive dans les mois à venir, avec de possibles poussées occasionnelles.

" Alors que les variants continuent à circuler, il est important que les pays restent en alerte et mettent en place des mesures pour détecter et combattre efficacement toute recrudescence de l'infection ", a mis en garde la Dre Moeti.

Ces annonces de l'OMS interviennent alors que les pays africains ont intensifié depuis l'année dernière leurs efforts pour élargir la vaccination.

Seuls 29 % des Africains du continent ont terminé la série primaire de vaccination au 22 janvier 2023, contre 7% en janvier 2022. Cependant, la vaccination des adultes âgés de 18 ans et plus est passée de 13% en janvier de l'année dernière à 47% actuellement. Seuls quatre pays de la région africaine ont vacciné plus de 70% de leur population, 27 ont vacciné entre 10% et 39%, tandis que 11 ont atteint entre 40% et 70% de la population selon l'OMS.