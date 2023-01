Sénégal: Sédhiou - Mise en service du courant électrique à Oumoul Koura - Le Khalife général salut les efforts du PUDC et appelle à la paix des cœurs

Le foyer religieux de Oumoul Koura, situé à quelque quatre kilomètres de Ndiama Pakao, est sorti des ténèbres avant-hier, mardi 24 janvier.

Le Programme d'urgence de développement communautaire (PUDC) qui en a assuré la réalisation entend poursuivre les travaux d'extension sur 142 localités à l'échelle de la région de Sédhiou. Le Khalife général, Cheikh El Hadji Sidya Dramé, dit se réjouir de cette réalisation et a mis à profit cette occasion pour inviter les transporteurs à surseoir à leur mouvement de grève et, de concert avec l'Etat, engager un dialogue sérieux et fructueux pour apaiser le climat social.

Avec cette mise en service du courant électrique au foyer religieux de Oumoul Koura, dans le cadre du Programme d'urgence de développement communautaire (PUDC), c'est sans doute une forte préoccupation du guide religieux El Hadji Sidya Dramé qui vient d'être assouvie. "Je suis très content de l'accompagnement du gouvernement du Sénégal en direction des populations. De là à Ziguinchor, les réalisations du PUDC sont bien visibles dans le domaine du désenclavement, l'accès à l'eau etc. Je remercie le directeur Cheikh Diop et le président de la République, Macky Sall", dit-il.

Saliou Faye, le chef du projet électrification du PUDC décline ici la fiche technique de ce programme dans la région de Sédhiou : "nous avons aménagé une ligne de quatre kilomètres pour électrifier le foyer de Oumoul Koura, en même temps que le village de Kégnérouba. Et, dans le cadre de l'exécution du programme PUDC, nous avons prévu d'électrifier d'autres localités notamment dans cette commune de Diaroumé. 142 localités sont prévues dans la région de Sédhiou".

Les agents de la SENELEC en charge de la supervision des travaux ont validé le câblage du réseau et procédé à la mise en service. Sadio Manga, le contremaître visiteur d'ouvrage, représentant le délégué régional de Ziguinchor, explique que "l'entreprise qui a réalisé les travaux l'a très bien fait en tenant en compte les normes requises. Nos recommandations aux usagers, c'est de ne pas toucher aux câbles en escaladant les alvéoles c'est-à-dire les poteaux notamment en béton. Pendant l'hivernage, éviter l'accotement des supports, surtout ceux en métal", insiste-t-il.

Par ailleurs et se prononçant sur la grève des transporteurs, le Khalife général de Ndiama Pakao, Cheikh El Hadji Sidya Dramé, président national des Ouléma mandingues du Sénégal et Ambassadeur pour la paix universelle, a invité les deux parties au dialogue et prié pour la paix. "Nous prions pour la paix au Sénégal et prions pour le repos de l'âme des victimes des accidents de la route. La grève des transporteurs est durement vécue par tout le monde. Parmi eux certains doivent à la banque, les populations ne peuvent pas vaquer à leurs besoins. Nous invitons les deux parties à négocier et trouver un terrain d'entente".

Enfin, le Khalife et les dignitaires qui l'entourent sollicitent l'implantation d'un forage à haut débit pour assouvir la demande en eau potable. Oumoul Koura compte au moins 600 talibés sous le régime d'internat et on y développe de l'agriculture, entre autres activités de résilience.