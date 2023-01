Afrique: CHAN 2022 - Amir Abdou (Mauritanie) - " Nous sommes déterminés à gagner "

L'entraineur de la Mauritanie, Amir Abdou, a affirmé jeudi à Annaba, à la veille de la confrontation contre le Sénégal vendredi soir en quart de finale du CHAN 2022, que la qualification à ce stade de compétition est " en soi une victoire historique ", tout en affirmant que son équipe est déterminée à sortir un grand match pour passer en demi-finale.

Au cours d'une conférence de presse animée au stade 19-mai, Amir Abdou a indiqué que la sélection mauritanienne " Est pleinement prête pour cette rencontre importante et décisive et nous ferons le maximum pour atteindre les objectifs tracés pour la sélection. Se qualifier pour les quarts de finale est un rêve pour nous. Nous voulons continuer à rêver et continuer à en faire un rêve heureux. Nous devons être à notre meilleur pour vaincre le Sénégal ".

" C'est un travail acharné. Quand j'ai repris la Mauritanie, ils avaient du potentiel. Notre championnat chez nous n'est pas la référence en Afrique, mais nous avons nos atouts et des joueurs à l'écoute. Nous avons travaillé très dur comme les Comores. Maintenant, nous voulons écrire une histoire avec la Mauritanie "

Il a souligné également que son " onze n'a pas pu bien préparer le match à cause du voyage ", estimant que la rencontre sera difficile " particulièrement sur le plan mental et de la récupération après les efforts physiques importants consentis par les joueurs lors des précédents matchs ".

Il a ajouté : " Les joueurs ont de grandes ambitions et nous œuvrerons à marquer notre présence durant le match en consolidant nos lignes de milieu et de défense et en misant sur l'efficacité. " J'ai dit à mes joueurs que nous avons atteint ce stade et que nous ne pouvons pas revenir en arrière. Nous devons tout donner en quart de finale. "

" L'équipe a fait beaucoup d'efforts contre le Mali. On a couru un peu plus, mais dans le match contre le Sénégal comme dans tout match de qualification directe, il faut être fort physiquement et mentalement. " a conclut Abdou.

De son côté, le joueur Hemeya Tanji présent à la conférence de presse a déclaré : " Nous respectons le Sénégal mais nous allons jouer à fond nos chances pour décrocher la qualification pour le dernier carré et à faire plaisir au peuple mauritanien. Nous sommes prêts et avons un objectif majeur pour atteindre la demi-finale et nous pensons que nous pouvons aller aussi loin ".

Il a également affirmé connaitre désormais le stade 19-mai 1956 et a souhaité que le public annabi supportera l'équipe mauritanienne.