Afrique: Thiaw - "Nous voulons que l'aventure continue"

Le selectionneur du Sénégal, Pape Thiaw, a exprimé son désir de voir son équipe aller plus loin au Championnat d'Afrique des Nations TotalEnergies 2022 en Algérie.

Les Lions de la Teranga, qui ont terminé en tête du groupe B, affronteront la Mauritanie en quart de finale, vendredi au stade du 19 mai 1956 à Annaba.

Avant le match de vendredi, Thiaw a admis que le défi sera difficile à relever contre les Mourabitounes, mais il souhaite que son équipe fasse un bon parcours dans la compétition réservée aux joueurs locaux.

"Nous savons que la Mauritanie est une très bonne équipe, bien organisée. Leur football progresse, mais nous ferons de notre mieux pour rendre le peuple de notre pays fier", a déclaré Thiaw lors de sa conférence de presse d'avant-match, jeudi.

"Nous espérons que cette aventure continuera demain. Nous étions des outsiders, avant de venir en Algérie. Tous nos compagnons de groupe avaient le pedigree des vainqueurs, mais nous connaissions notre force et notre fédération a beaucoup investi dans notre préparation. Nous avons joué plusieurs tournois : COSAFA, Jeux islamiques. Nous avons terminé premiers dans un groupe de la mort, alors nous ne voulons pas que cela se termine ici".

Le football sénégalais est en plein essor ces derniers temps, puisque le pays est actuellement vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies et du Beach Soccer. Thiaw insiste sur le fait que tout cela est le fruit d'un travail acharné.

"Tous les trophées que nous avons remportés sont le résultat d'un travail acharné. Tout va bien grâce au travail. Sadio Mané est aimé par tout le monde à cause de ce travail et de cette humilité. Leur génération nous a aidés à nous améliorer mentalement. Avant, les tirs au but nous troublaient, mais ils nous ont aidés à sortir de cette situation avec la victoire en CAN. Nos joueurs se sont également qualifiés aux tirs au but, donc vous voyez comment ils nous ont aidés."

Pape Thiaw et ses coéquipiers de l'équipe nationale du Sénégal ont subi une défaite 2-0 contre la Mauritanie en juillet 2013, mais le tacticien affirme qu'il ne cherche pas à se venger.

"Nous ne sommes pas là pour nous venger, nous voulons écrire notre histoire. Faire en sorte que le monde entier parle du football local au Sénégal et faire en sorte que les gens le respectent davantage."

L'équipe mauritanienne du CHAN est dans une bonne série de matchs, puisqu'elle est invaincue depuis neuf rencontres internationales. Le milieu de terrain sénégalais Lamine Camara se dit peu impressionné par la forme de la Mauritanie.

"Nous avons perdu contre l'Ouganda. Cela reste une grande leçon pour nous. Nous voulons en tirer les leçons et aller le plus loin possible. Nous sommes galvanisés pour donner le meilleur de nous-mêmes, pour ne pas décevoir notre peuple", a ajouté Lamine.

Le match de vendredi, au stade du 19 mai 1956, sera la première rencontre du TotalEnergies CHAN entre le Sénégal et la Mauritanie.