Madagascar: Montée des eaux - Un avis de menace pour les riverains de Sisaony

Après les pluies incessantes qui se sont abattues dans la capitale et ses périphéries, une augmentation du niveau de Sisaony a été signalée par l'APIPA. L'évacuation serait effectuée prochainement.

Le bulletin de L'APIPA annonce une menace de danger sur la plaine traversée par Sisaony , hier dans la matinée. Le danger plane sur les habitants de dix-huit communes de la plaine d'Antananarivo traversée par la Sisaony . L'Autorité pour la protection contre les inondations de la plaine d'Antananarivo a indiqué que la vigilance jaune s'applique pour les communes de Tsiafahy, Antsahadinta, Bongatsara, Antanetikely, Ambohijoky, Alatsinainy Ambazaha, Ampahitrosy, Ampanefy, Soavina, Anosizato Andrefana, Ambavahaditokana, Fenoarivo, Itaosy, Ambohitrimanajaka, Fiadanana, Ampangabe.

"À l'échelle d'Ampitatafika, le niveau de la Sisaony est monté à 2.68 mètres. Le niveau a dépassé la côte de vigilance de menace de danger qui est de 2.50 mètres. Néanmoins, une baisse du niveau des eaux dans les 12 heures suivantes est attendue", a-t-on lu dans le bulletin de l'APIPA. La vigilance rouge indiquant le danger imminent est déclaré lorsque le niveau atteint les 3,50 m pour Sisaony. Pour les communes traversées par Sisaony, certains quartiers sont déjà sous l'eau depuis hier. Dans la commune d'Ampitatafika, le fokontany Ankaditany est le plus touché, selon le maire.

Réunion de coordination

" Bien qu'on n'enregistre que quatre sinistrés jusqu'à maintenant (ndlr :hier), on reste vigilant face à une éventuelle montée des eaux. Toutes nos équipes sont descendues sur place afin de faire l'état des lieux. Nous disposons actuellement de sites, dans la mesure où les habitants menacés devront quitter leur maison pour se réfugier dans des endroits plus sécurisés", indique Rado Ramparaoelina, maire de la Commune Ampitatafika, joint au téléphone.

Par ailleurs, pour l'Ikopa, le niveau de l'eau est de 1,17 mètres à Anosizato. Il est de 2,37 m à l'échelle d'Ambohimanambola, et de 3,86 m à l'échelle Bevomanga. La cote de vigilance d'alerte jaune est de 3,00 m à l'échelle d'Anosizato, de 3,50m à Ambohimanambola et de 4,00 m à Bevomanga. Une réunion sur l'intervention par rapport à l'augmentation du niveau de l'eau de Sisaony a été menée hier par le bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC) La réunion avait pour objet de coordonner l'évacuation de la population vivant au plus près de Sisaony et qui est la plus exposée dans le district d'Atsimondrano. Les détails techniques quant aux prochaines interventions ont été concoctés par les autorités. Parmi les points soulevés, le contrôle et la sécurité des habitations laissées par leurs propriétaires en cas de danger.