Madagascar: Journée internationale des douanes Antsiranana - La douane accompagne la nouvelle génération

Une porte ouverte et une conférence-débat sont organisées pour le grand public étudiants, opérateurs et citoyens du Nord. Les améliorations y sont exposées.

De bon matin, ils se sont donnés rendez-vous devant la commune urbaine d'Antsiranana, tous en uniforme comme des policiers, avec de différents galons respectifs sur les épaules. Il s'agit des douaniers d'Antsiranana qui ont célébré ensemble la journée internationale des douanes et ont aussi clôturé la célébration du bicentenaire de la douane malagasy (1820-2020). La cérémonie aurait dû se tenir en 2020, mais pour cause de la pandémie de covid-19, elle n'a pas été achevée et a donc été reportée cette année. Dans le quotidien, le public antsiranais les connaissent comme des agents enfermés dans l'enceinte du port, mais cette fois-ci, leur apparence a surpris les invités et les passants animés par la curiosité. Car la communauté douanière a axé l'évènement sur le partage des connaissances.

Toutes les activités et les discours ont été orientés sur le rôle et la mission de la douane. En fait, l'Organisation mondiale des douanes (OMD) dédie l'année 2023 à "l'accompagnement de la nouvelle génération sous ces termes: promouvoir le partage des connaissances et renforcer la fierté de la profession douanière". Selon les explications, ce thème consiste à aider les générations futures en partageant les connaissances et en renforçant la dignité du travail douanier. Chaque année, la direction générale des douanes a mis le choix sur Antsirabe pour la célébration.

Par contre, dans tous les endroits où il y a un bureau de douane dans toute l'île, l'évènement est marqué par l'organisation d'une porte ouverte et une conférence-débat. Pour Antsiranana, la cérémonie d'ouverture officielle de la célébration s'est tenue dans la grande salle de la commune urbaine d'Antsiranana, où l'exposition s'est déroulée. L'occasion a permis au receveur de la douane d'Antsiranana Gerald Russel Beankinana de présenter, devant le public composé des autorités et des étudiants ainsi que des opérateurs, l'histoire, le rôle et les missions des douanes. Selon l'histoire, la douane malagasy, connue par l'appellation "fadin-tseranana" existe depuis 1820, sous le règne du roi Radama-I. Il a saisi cette occasion pour apporter plus d'éclaircissement sur le terme, devenu dédouanement en français. La douane met en pratique les dernières technologies car elle contrôle le mouvement des marchandises dans le monde.

Mission fiscale et économique

La mission fiscale et la mission économique des douanes ont également été évoquées, lors de cette cérémonie et pendant la conférence-débat avec les étudiants universitaires. Quant à la mission fiscale, des recettes de 30 720 000 000 ariary ont été enregistrées auprès du bureau d'Antsiranana en 2022, soit environ 105% des prévisions de la loi des finances rectificative. Tandis qu'en cette année 2023 la prévision est de 35 173 000 000 Ariary, donc l'objectif atteindra 150%. Quant à la mission économique, la douane est destinée à développer l'économie nationale. Elle essaie d'aider les entreprises à augmenter leur volume d'opérations, en particulier les exportations afin de gagner des devises. En plus de cela, la douane tente de réduire le temps consacré au dédouanement des marchandises conformément à la loi, ce qui est également requis par les échanges internationaux.