Afrique: CHAN 2022 - Tantely, vice-capitaine de Madagascar : " Tous les joueurs sont conscients, le peuple nous attend "

À quarante-huit heures des quarts de finale des Barea contre les Mambas du Mozambique, les entraînements se poursuivent dans la bonne humeur pour la sélection malgache.

Le premier objectif a été atteint pour les Barea de Madagascar au Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) 2022 en Algérie. La sélection malgache fait partie des surprises de cette compétition continentale. Pour une première participation, les Barea se sont qualifiés pour les quarts de finale du tournoi. Madagascar tentera de poursuivre son bonhomme de chemin et de continuer la belle histoire, en visant une qualification historique pour le dernier carré.

Les hommes de Roro Rakotondrabe retrouvent les Mambas du Mozambique, qui jouent aussi leur premier quart de finale du CHAN. Ce sera un derby de l'Afrique australe. " Nous avons terminé la phase de poule à 9 points avec cinq buts marqués contre un encaissé. Les joueurs ont tout donné sur le terrain. Je leur fais totalement confiance. Nous continuons le travail pour préparer ces quarts de finale. À ce stade de la compétition, il n'y a plus de match facile, et ça se joue surtout sur le terrain. Le moral du groupe est gonflé à bloc et je suis fier de mes joueurs qui restent solidaires et bienveillants les uns envers les autres ", a souligné Roro Rakotondrabe.

Le parcours des Barea en matches de poule a mis le football malgache sous les feux des projecteurs. " Nous nous concentrons sur la préparation du match. Tous les joueurs sont conscients que ce ne sera pas un match facile et que tout un peuple nous attend. Comme nous avons fait lors des précédents matches, nous nous soutenons et respectons les consignes ", a fait savoir Tantely, vice-capitaine des Barea.

À Constantine, en Algérie, la particularité de ce groupe des Barea CHAN 2022 a été la solidarité de l'équipe et l'esprit de camaraderie et de respect mutuel. " Il n'y a aucun conflit générationnel au sein de l'équipe. Nous les aînés, apportons des conseils et partageons nos expériences aux jeunes. Ces derniers sont réceptifs et respectueux et je peux dire que c'est un peu la clé de la réussite ", a fait savoir Joma, le gardien des Barea.

Hier matin, en plus de l'entraînement quotidien, les joueurs ont effectué une séance de cryothérapie, indique nos confrères malgalches de midi-madagasikara. Le staff technique et la délégation sur place mettent tous les ingrédients et toutes les chances du côté de l'équipe pour arracher le sésame aux demi-finales.